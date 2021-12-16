Ковид унес жизни 355 украинцев, заразились свыше 9 тысяч

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Коронавирус в Украине на утро 16 декабря подтвердили у 9 тыс. 590 человек. В результате осложнений от коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано 355 летальных исходов.

По состоянию на 16 декабря 2021 года, в частности, заболели 864 ребенка и 115 медработников, — сообщает Министерство здравоохранения в Фейсбук.

Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили более 3,5 млн случаев инфицирования ковидом. При этом 92 тыс. 313 украинцев умерли от осложнений болезни, а 3,2 млн граждан — выздоровели.

За минувшие сутки медики вакцинировали более 142 тыс. человек. С начала вакцинальной кампании привито более 14 млн человек. В Минздраве отмечают, что вакцинация — это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

Киеве (1 тыс. 478),

Полтавской области (642),

Запорожской области (529),

Львовской области (485),

Донецкой области (473).

Напомним, по данным Worldometer, Украина занимает 17-е место в мире по распространению и 15-е — по количеству смертей от COVID-19.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине будет действовать до 31 марта. Соответствующее решение приняло правительство. В пределах адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19. С 6 декабря вступили в силу новые правила, предусматривающие ужесточение ограничений в «желтых» зонах. Посещение массовых мероприятий, работа кинотеатров, театров, заведений общественного питания и спортзалов разрешена только при наличии 100% вакцинации (отрицательного теста на ковид или справки об выздоровлении) коллектива и посетителей.