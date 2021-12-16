Ковід забрав життя 355 осіб, заразилися понад 9 тис. українців — коронавірус в Україні

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Коронавірус в Україні станом на ранок 16 грудня підтвердили у 9 тис. 590 осіб. Внаслідок ускладнень від коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано 355 летальних випадків.

Станом на 16 грудня 2021 року, зокрема, захворіли 864 дитини та 115 медпрацівників, — повідомляє Міністерство охорони здоровʼя у Фейсбук.

Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили понад 3,5 млн випадків інфікування ковід. При цьому 92 тис. 313 українців померли від ускладнень хвороби, а 3,2 млн громадян — одужали.

За минулу добу медики вакцинували понад 142 тис. людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено більше 14 млн осіб. У МОЗ наголошують, що вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:

Києві (1 тис. 478),

Полтавській області (642),

Запорізькій області (529),

Львівській області (485),

Донецькій області (473).

Нагадаємо, за даними Worldometer, Україна посідає 17-ту сходинку у світі за поширенням і 15-ту — за кількістю смертей від COVID-19.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні діятиме до 31 березня. Відповідне рішення ухвалив уряд. У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19. З 6 грудня набули чинності нові правила, які передбачають посилення обмежень у «жовтих» зонах. Відвідування масових заходів, робота кінотеатрів, театрів, закладів громадського харчування та спортзалів дозволена лише за наявності 100%-ї вакцинації (негативного тесту на ковід або довідки про одужання) колективу та відвідувачів.