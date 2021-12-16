Зеленський та президент Євроради Шарль Мішель, фото- ФБ С.Сидоренка

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Лідери ЄС визнали європейські устремління України, Грузії та Молдови, випливає з відповідної декларації, прийнятої на саміті Східного партнерства у Брюсселі у середу.

Лідери Євросоюзу ухвалили спільну декларацію, у якій підтвердили право України, Грузії та Молдови на вступ до ЄС.

У травні про свою прихильність до інтеграції з Європейським союзом заявили три країни-учасниці Східного партнерства — Україна, Грузія та Молдова, підписавши у Києві Меморандум про створення «асоційованого тріо».

У цьому контексті ми визнаємо європейські устремління та європейський вибір зацікавлених партнерів, як зазначено в угодах про асоціацію, — випливає з тексту спільної декларації «Відновлення, стійкість та реформи».

Зазначається, що ЄС та всі зацікавлені партнери вивчать варіанти розширення галузевого співробітництва, «включаючи, але не обмежуючись областями зеленого та цифрового переходу, зв’язку, енергетичної безпеки, правосуддя та внутрішніх справ, стратегічних комунікацій та охорони здоров’я».

При цьому в ЄС наголошують на «важливості принципу інклюзивності, що забезпечує рівний доступ до можливостей та ресурсів для всіх зацікавлених партнерів». Кожна країна може сама вибирати рівень амбіцій та цілей, яких він прагне у своїх відносинах з Євросоюзом.

Також у декларації коротко згадується про агресивні дії РФ, але конкретні плани чи тези у цьому сенсі не уточнюються.

Ми залишаємося глибоко стурбованими продовженням дестабілізації та порушеннями принципів міжнародного права у багатьох частинах регіону Східного партнерства, що становить загрозу миру, безпеці та стабільності, — йдеться у документі.

Зеленський просить підтримки

Тим часом президент України Володимир Зеленський під час візиту на саміт «Східного партнерства» у Брюсселі зустрівся з прем'єрами Австрії, Бельгії та Іспанії і на цих зустрічах просив підтримати майбутній вступ України у ЄС.

Про це повідомили в Офісі президента. На зустрічі з прем'єром Бельгії Александром де Кроо Зеленський говорив про безпекову ситуацію на сході України та в окупованому Криму.

Прохання офіційно підтримати майбутнє членство України в ЄС президент підняв також у розмові з канцлером Австрії Карлом Негаммером. Також обговорювали безпекову ситуацію та економічну співпрацю.

Нагадаємо також, що 15 грудня Зеленський зустрівся з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцом і президентом Франції Еммануелем Макроном. Тріо домовилося продовжити роботу в нормандському форматі й забезпечити виконання рішень, прийнятих в Парижі 9 грудня 2019 року.