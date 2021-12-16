Дим сигарет з ментолом заборонили в Україні, фото - РБК-Україна

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Дим цигарок із ментолом відтепер в Україні поза законом. Верховна Рада 16 грудня ухвалила новий антитютюновий закон № 4358.

Нардепи заборонили продавати ароматизовані сигарети та будь-які курильні пристрої, де є смакові добавки.

Зазначимо, що до них належать абсолютна більшість рідин для електронних сигарет, а також приблизно половина асортименту так званих айкосів.

Крім того, Рада прирівняла вейпи та айкоси до звичайних сигарет. Це означає, що їх не можна буде рекламувати, продавати неповнолітнім та курити у приміщеннях та громадських місцях.

На пачках сигарет виробники повинні збільшити площу медичних попереджень. Закон передбачає заборону реклами, спонсорства, і продаж особам до 21 року електронних сигарет та їх альтернатив.

Законопроект ухвалено у другому читанні — далі необхідний підпис голови парламенту та президента.

За закон щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну проголосувала конституційна більшість — 317 народних депутатів. Його головна мета — захистити та уберегти молодь від маркетингових технологій виробників тютюнових виробів та пристроїв для куріння.

Основні нововведення такі:

куріння з використанням пристроїв для нагріву забороняється в усіх громадських місцях та приміщеннях за аналогією з курінням звичайних цигарок (зокрема школи, лікарні, заклади харчування, робочі місця);

забороняється реклама пристроїв для куріння на транспорті, на концертах, у соцмережах;

з’являється медичне попередження на упаковці пристроїв для куріння, а на цигарках медичне попередження збільшиться до 65% від площі упаковки;

забороняється продаж цигарок зі смаками та ароматом (наприклад, фруктів, ягід чи солодощів);

забороняється продаж тютюнових виробів для електричного нагрівання (ТВЕНів) неповнолітнім;

встановлюється штраф за продаж неповнолітнім тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них у розмірі 1 тис. 20 грн, а в разі повторного протягом року порушення — 10,2 тис. грн;

забороняється акційний продаж та дегустація тютюнових виробів та електронних сигарет.

Закон також встановлює вимоги для виробництва і реалізації тютюновій продукції, електронних сигарет, бездимних тютюнових виробів щодо: