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Дим сигарет з ментолом заборонили в Україні, фото - РБК-Україна
Дим сигарет з ментолом заборонили в Україніhttps://racurs.ua/ua/n164522-dym-sygaret-z-mentolom-zaboronyly-v-ukrayini.htmlРакурс
Дим цигарок із ментолом відтепер в Україні поза законом. Верховна Рада 16 грудня ухвалила новий антитютюновий закон № 4358.
Нардепи заборонили продавати ароматизовані сигарети та будь-які курильні пристрої, де є смакові добавки.
Зазначимо, що до них належать абсолютна більшість рідин для електронних сигарет, а також приблизно половина асортименту так званих айкосів.
Крім того, Рада прирівняла вейпи та айкоси до звичайних сигарет. Це означає, що їх не можна буде рекламувати, продавати неповнолітнім та курити у приміщеннях та громадських місцях.
На пачках сигарет виробники повинні збільшити площу медичних попереджень. Закон передбачає заборону реклами, спонсорства, і продаж особам до 21 року електронних сигарет та їх альтернатив.
Законопроект ухвалено у другому читанні — далі необхідний підпис голови парламенту та президента.
За закон щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну проголосувала конституційна більшість — 317 народних депутатів. Його головна мета — захистити та уберегти молодь від маркетингових технологій виробників тютюнових виробів та пристроїв для куріння.
Основні нововведення такі:
- куріння з використанням пристроїв для нагріву забороняється в усіх громадських місцях та приміщеннях за аналогією з курінням звичайних цигарок (зокрема школи, лікарні, заклади харчування, робочі місця);
- забороняється реклама пристроїв для куріння на транспорті, на концертах, у соцмережах;
- з’являється медичне попередження на упаковці пристроїв для куріння, а на цигарках медичне попередження збільшиться до 65% від площі упаковки;
- забороняється продаж цигарок зі смаками та ароматом (наприклад, фруктів, ягід чи солодощів);
- забороняється продаж тютюнових виробів для електричного нагрівання (ТВЕНів) неповнолітнім;
- встановлюється штраф за продаж неповнолітнім тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них у розмірі 1 тис. 20 грн, а в разі повторного протягом року порушення — 10,2 тис. грн;
- забороняється акційний продаж та дегустація тютюнових виробів та електронних сигарет.
Закон також встановлює вимоги для виробництва і реалізації тютюновій продукції, електронних сигарет, бездимних тютюнових виробів щодо:
- вмісту шкідливих речовин;
- оформлення упаковки, зокрема, медичних попереджень споживачів;
- обмеження реалізації (продажу) та вживання;
- рекламування.
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