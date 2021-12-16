Фейк Плутарха про дітей у Спарті спростували вчені. Фото: grekomania.ru

https://racurs.ua/ua/n164523-feyk-plutarha-pro-ditey-u-sparti-sprostuvaly-vcheni.html

Ракурс

Вчені спростували розповідь давньогрецького письменника та філософа Плутарха. Він стверджував, що у стародавній Спарті існував звичай убивати немовлят.

Дітей нібито кидали в ущелину гір, якщо вони народжувалися з фізичними вадами. Однак нові дослідження показують, що ця історія може бути лише міфом. Про це пише Daily Mail.

Вперше такі заяви Плутарх зробив близько 100 року нашої ери. Однак він писав про події, які, ймовірно, сталися за 700 років до його часу.

У рамках нової роботи експерти уважно вивчили інші літературні джерела та припустили, що це «чистий міф».

За словами вчених, концепція дітовбивства, висунута Плутархом, використовувалася в «досить поганих цілях».

Наприклад, нацисти згадували давньогрецьку практику для виправдання євгеніки (вчення про селекцію стосовно людини).

Нове дослідження ставить під сумнів ствердження, що древні греки принципово відрізнялися ставленням до людей з інвалідністю.

У Греції не було закону, який дозволяв убивати чи виставляти немовлят із фізичними вадами напоказ, — заявили дослідники.



Ці висновки були підкріплені повторним аналізом археологічних розкопок 1931 року, коли в колодязі в Афінах знайшли останки понад 400 немовлят. Майже всім дітям було кілька днів від народження, але вони не відповідали «вибірковому дітовбивству».

Джерело: Daily Mail