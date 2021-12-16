Погоду в Украине в день Николая спрогнозировали синоптики. Фото: emmanuelwanner

https://racurs.ua/n164519-pogodu-v-ukraine-v-den-nikolaya-sprognozirovali-sinoptiki-karta.html

Ракурс

Погода в Украине в ближайшие дни ожидается облачная с периодическими осадками. Синоптики прогнозируют дожди, мокрый снег и гололедицу на дорогах.

В последний день недели, а именно в праздник Николая 19 декабря, под влиянием циклона с северо-запада и его атмосферных фронтов ожидается усложнение погодных условий. Об этом сообщает Gismeteo.

По прогнозу синоптиков, 17 декабря будет облачно, ночью ожидается дождь и мокрый снег. Температура воздуха в Украине в течение суток ожидается от 2° мороза до 3° тепла.

Такая же погода сохранится 18 декабря. Синоптики прогнозируют небольшие осадки, ветер северный, 5−10 м/с. Температура воздуха в течение суток составит от 2° мороза до 2° выше нуля.

Погода 19 декабря ожидается с осадками, преимущественно в виде мокрого снега, местами прогнозируется налипание мокрого снега.

Ветер юго-западный, 7−12 м/с, днем ​​местами порывы 15−17 м/с. Температура воздуха в течение суток от 2° с отметкой минус до 2° тепла.

Похолодание в Украину придет 21 декабря — температура воздуха снизится до 7−12° ниже нуля.

«Ракурс» сообщал, что погода в Украине будет подвергаться влиянию холодного атмосферного фронта, который поступит с северо-запада, а впоследствии направится на юго-восток через территорию страны, что приведет к постепенному снижению температуры воздуха в течение следующих нескольких дней.

Источник: Gismeteo