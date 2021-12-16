Погоду в Україні на день Миколая спрогнозували синоптики. Фото: emmanuelwanner

https://racurs.ua/ua/n164519-pogodu-v-ukrayini-na-den-mykolaya-sprognozuvaly-synoptyky-karta.html

Ракурс

Погода в Україні найближчими днями очікується хмарна та з періодичними опадами. Синоптики прогнозують дощі, мокрий сніг та ожеледицю на дорогах.

В останній день тижня, а саме на свято Миколая 19 грудня, під впливом циклону з північного заходу та його атмосферних фронтів очікується ускладнення погодних умов. Про це повідомляє Gismeteo.

За прогнозом синоптиків, 17 грудня буде хмарно, вночі очікуються дощ та мокрий сніг. Температура повітря в Україні протягом доби очікується від 2° морозу до 3° тепла.

Така ж погода збережеться 18 грудня. Синоптики прогнозують невеликі опади, вітер північний, 5−10 м/с. Температура повітря протягом доби складе від 2° морозу до 2° вище нуля.

Погода 19 грудня очікується з опадами переважно у вигляді мокрого снігу, місцями прогнозується налипання мокрого снігу.

Вітер південно-західний, 7−12 м/с, вдень місцями пориви 15−17 м/с. Температура повітря протягом доби від 2° з позначкою мінус до 2° тепла.

Похолодання в Україну прийде 21 грудня — температура повітря знизиться до 7−12° нижче нуля.

«Ракурс» повідомляв, що погода в Україні зазнаватиме впливу холодного атмосферного фронту, який надійде з північного заходу, а згодом попрямує на південний схід через територію країни, що призведе до поступового зниження температури повітря впродовж наступних кількох днів.

Джерело: Gismeteo