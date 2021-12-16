Третью обязательную прививку от COVID-19 планирует ввести Минздрав. Фото: nta

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Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается на фоне обнаружения в мире нового штамма «Омикрон». Министерство здравоохранения может ввести третью обязательную прививку от COVID-19.

Такое решение ведомство может принять уже в январе. Об этом заявил главный санврач Игорь Кузин в эфире телеканала «1+1».

По его словам, срок действия сертификата о вакцинации также может быть изменен. Украина будет ориентироваться на окончательные рекомендации касательно бустерной дозы от ВОЗ.

Кузин добавил, что введение третьей дозы вакцины усилит иммунитет людей, которые вакцинировались более 9−10 месяцев назад.

У этих людей уже есть определенное уменьшение иммунитета. На третью дозу организм отреагирует как на обычную вакцину, — пояснил санврач.

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что бустерную дозу вакцины украинцы смогут сделать с января.

Он отметил, что вакцинированные люди также могут заболеть коронавирусом, однако переносят болезнь значительно легче. Вакцинация предотвращает в первую очередь тяжелое течение и попадание в реанимацию.

Напомним, по данным ученых, вакцины от компаний Pfizer и Sinovac не приводят к выработке достаточного количества антител, чтобы защитить от нового штамма коронавируса «Омикрон».