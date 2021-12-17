Вакцинация от коронавируса. Фото: Слово и дело

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Ракурс

Обязательная вакцинация от коронавируса в Украине касается представителей отдельных профессий. Министерство здравоохранения расширило этот список.

Изменения вступят в силу через месяц. Работники учреждений, которые не вакцинируются против COVID-19, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно приказу, на период действия карантина обязательной вакцинации подлежат работники:

органов местного самоуправления;

заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

коммунальные предприятия, учреждения и организации.

В Минздраве добавили, что люди, работающие в этих учреждениях, ежедневно взаимодействуют с большим количеством людей. Решение о расширении списка необходимо для защиты жизни и здоровья украинцев.

Обязательной вакцинации также подлежат работники социальной сферы, реабилитационных центров, «Укрпочты», «Укрзализныци», чиновники, а также персонал учебных заведений.

Сейчас уже более 40% взрослых украинцев получили прививку против COVID-19, однако пока этот уровень вакцинации не достигнет показателя у 70% взрослого населения, украинцам нужно будет соблюдать установленные карантинные ограничения.

За минувшие сутки, 16 декабря, в Украине зафиксировали еще 8 тыс. 899 новых больных коронавирусом, среди них 779 детей и 98 медработников. Сейчас COVID-19 официально болеют 197 тыс. 940 человек. Коронавирус за сутки унес жизни 328 украинцев.

«Ракурс» сообщал, что Министерство здравоохранения может ввести третью обязательную прививку от COVID-19. Такое решение ведомство планирует принять уже в январе.