Почему нужно получить вторую прививку вовремя, рассказал врач

Корона. Фото: Istock

https://racurs.ua/n164562-pochemu-nujno-poluchit-vtoruu-privivku-vovremya-rasskazal-vrach.html

Ракурс

Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается. Выяснилось, что 110 тыс. украинцев не получили вовремя вторую дозу препарата.

Какие проблемы могут быть из-за этого, рассказал инфекционист Виктор Петров, передает «Украина 24».

По его словам, те люди, которые не прошли полную вакцинацию, имеют желтый сертификат и не смогут воспользоваться преимуществами зеленого сертификата. Также если пройдет более 90 дней с первой прививки, то система заблокирует возможность внесения второй дозы.

Это нужно помнить, если делаете такой большой перерыв, очень сложно будет внести вторую дозу, и система будет выдавать ошибку, которую потом придется особым способом исправлять, — заявил врач.

Также врач объяснил, как это влияет на здоровье. По его словам, люди, которые начали вакцинироваться, особенно если это векторная вакцина, должны получить вторую дозу, поскольку эффективность вакцины 65−70%.

Если мы говорим о формировании иммунитета у человека, который сделал большой перерыв, будет не 85−90%, а, например, 70%, потому что напряженность зависит от того, как активно нарабатываются антитела. В Украине может прийти момент, когда позволят делать третью дозу, особенно тем, у кого прошло 180 дней со второй. Поэтому если у вас одна прививка, сделайте скорее вторую, потому что уже скоро третью будет пора делать, — сказал он.



Напомним, ранее мы сообщали, что в Молдове было сделано более 7 тыс. прививок просроченной вакциной от коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: Украина 24