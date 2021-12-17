В Молдове делали прививки просроченной вакциной

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В Молдове были сделаны более 7 тыс. прививок просроченной вакциной от коронавирусной болезни COVID-19.

Это было установлено в ходе проверки, проведенной Счетной палатой Молдовы, сообщает издание NewsMaker.

Впрочем, власти не исключают, что в этом случае речь может идти о фальсификации сертификатов о вакцинации. Всего в Молдове было зафиксировано, что у более 11 тыс. доз вакцины завершился срок годности.

Отмечается, что у некоторых вакцин в одном флаконе было 5−12 доз, в связи с чем власти в начале кампании по вакцинации требовали перед открытием флакона набирать необходимое количество людей.

Но впоследствии, после появления необходимого количества вакцин, разрешили открывать упаковку даже для прививки одного человека.

Таким образом, разрешенные потери составляли до 80%-90%. Отсутствие учета и подсчета утрат вакцин создает неопределенность при подсчете реального количества использованных и неиспользованных доз, — отмечается в отчете.

Также в ведомстве отметили, что существуют подозрения о подделке более 71 тыс. сертификатов о вакцинации, а 277 тыс. записей о вакцинации сделаны не в те дни, когда эти прививки были проведены.

С начала вакцинации Молдова получила 2 млн. доз вакцины, из которых использовала 1,6 млн. доз.

Напомним, в Новой Зеландии недавно разоблачили местного жителя, который за сутки получил 10 прививок от коронавируса, выдавая себя за других людей.

Источник: NewsMaker