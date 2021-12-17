У Молдові робили щеплення простроченою вакциною

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У Молдові було зроблено понад 7 тис. щеплень простроченою вакциною від коронавірусної хвороби COVID-19.

Це було встановлено в ході перевірки, проведеної Рахунковою палатою Молдови, повідомляє видання NewsMaker.

Втім, влада не виключає, що в цьому випадку може йтися про фальсифікацію сертифікатів про вакцинацію. Загалом у Молдові було зафіксовано, що у понад 11 тис. доз вакцини завершився термін придатності.

Зазначається, що в деяких вакцин в одному флаконі було 5−12 доз, у зв’язку з чим влада на початку кампанії з вакцинації вимагала перед відкриттям флакону набирати необхідну кількість людей.

Але згодом, після появи необхідної кількості вакцин, дозволили відкривати упаковку навіть заради щеплення однієї людини.

Таким чином дозволені втрати становили до 80%-90%. Відсутність обліку та підрахунку втрат вакцин створює невизначеність при підрахунку реальної кількості використаних та невикористаних доз, — зазначається у звіті.

Також у відомстві зазначили, що існують підозри про підробку понад 71 тис. сертифікатів про вакцинацію, а 277 тис. записів про вакцинацію зроблені не в ті дні, коли ці щеплення були здійснені.

З початку вакцинації Молдова отримала 2 млн доз вакцини, з яких використала 1,6 млн доз.

Нагадаємо, у Новій Зеландії нещодавно викрили місцевого жителя, який за добу отримав 10 щеплень від коронавірусу, видаючи себе за інших людей.

Джерело: NewsMaker