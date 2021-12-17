Несподіване походження «Омікрону» припустили вчені

Миша. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n164546-nespodivane-pohodjennya-omikronu-prypustyly-vcheni.html

Ракурс

Штам «Омікрон» міг мутувати у тварин, а потім повернутися до людини. Вчені з Китайської академії наук припустили, що «Омікрон» з’явився внаслідок переходу від людей до мишей і навпаки.

Відповідний препринт опублікували на bioRxiv.

Наразі існує три основні версії:

«Омікрон» приховано поширювався серед населення за недостатнього нагляду за вірусами;

міг розвинутися в хронічно інфікованих хворих з ослабленим імунітетом, де було вдале для довгострокової адаптації вірусу середовище;

штам міг нагромадити мутації в нелюдському господарі, а потім перестрибнути на людей.

Китайські вчені встановили 45 точкових мутацій, які «Омікрон» набув після розбіжності з основною лінією, і взялися за аналіз їхніх молекулярних спектрів, щоби з’ясувати, який господар міг бути в штаму до можливого переходу на людину. Вони досліджували молекулярні спектри мутацій від широкого кола ссавців-господарів.

З’ясувалося, що ділянка геному, де кодується білок-шип «Омікрону», зазнала більшого позитивного відбору, ніж та сама ділянка в будь-яких описаних раніше варіантів коронавірусу, що стійко розвиваються в людини-господаря.

Спектр мутацій значно відрізнявся від спектра вірусів, які розвивалися в пацієнтів-людей, і водночас повністю відповідав спектрам, пов’язаним з еволюцією в клітинному середовищі миші. Це вказує на можливість міжвидового переходу. Також мутації в шипі «Омікрону» значно перекриваються з мутаціями, які сприяють адаптації коронавірусу до мишей через підвищену силу зв’язування білка з ACE2 — рецептором для проникнення до мишачої клітини.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Польщі офіційно підтвердили перший випадок інфікування новим штамом коронавірусу, який отримав назву «Омікрон».