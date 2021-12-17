Неожиданное происхождение «Омикрона» предположили ученые

https://racurs.ua/n164546-neojidannoe-proishojdenie-omikrona-predpolojili-uchenye.html

Ракурс

Штамм «Омикрон» мог мутировать у животных, а затем вернуться к человеку. Ученые из Китайской академии наук предположили, что «Омикрон» появился вследствие перехода от людей к мышам и наоборот.

Соответствующий препринт опубликовали на bioRxiv.

В настоящее время существует три основные версии:

«Омикрон» скрыто распространялся среди населения из-за недостаточного надзора за вирусами;

мог развиться у хронически инфицированных больных с ослабленным иммунитетом, где была удачная для долгосрочной адаптации вируса среда;

штамм мог накопить мутации в нечеловеческом хозяине, а затем перепрыгнуть на людей.

Китайские ученые установили 45 точечных мутаций, которые «Омикрон» приобрел после расхождения с основной линией, и взялись за анализ их молекулярных спектров, чтобы выяснить, какой хозяин мог быть в штамме к возможному переходу на человека. Они исследовали молекулярные спектры мутаций от широкого круга млекопитающих-хозяев.

Выяснилось, что участок генома, где кодируется белок-шип «Омикрона», претерпел больший положительный отбор, чем тот же участок в любых описанных ранее вариантах коронавируса, устойчиво развивающихся у человека-хозяина.

Спектр мутаций значительно отличался от спектра вирусов, развивавшихся у пациентов-людей, и в то же время полностью соответствовал спектрам, связанным с эволюцией в клетковой среде мыши. Это указывает на возможность межвидового перехода. Также мутации в шипе «Омикрона» значительно перекрываются с мутациями, способствующими адаптации коронавируса к мышам из-за повышенной силы связывания белка с ACE2 — рецептором для проникновения в мышиную клетку.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Польше официально подтвердили первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса, который получил название «Омикрон».