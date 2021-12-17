Верховная Рада. Фото: detector.media

https://racurs.ua/n164547-nardepov-proveli-na-zimnie-kanikuly-rojdestvenskim-koncertom-foto-video.html

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В Верховной Раде в последний пленарный день 2021 года состоялся камерный концерт. Kyiv Symphony Orchestra исполнил два музыкальных произведения.

Музыканты сыграли «Щедрик» в обработке Маршала Файна (по музыке Николая Леонтовича) и «Вторую симфонию» Максима Березовского. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Kyiv Symphony Orchestra — украинский государственный коллектив с сорокалетней историей. Главный дирижер — Луиджи Гаджеро.

Исполнение «Щедрика» в обработке Маршала Файна — не только дань традиции Рождества, которое будет отмечать страна. Это память о достижениях культурной дипломатии времен Симона Петлюры, — говорится в сообщении.

Утром в Верховную Раду пришел и Кабинет Министров вместе с премьером Денисом Шмыгалем для заключительного отчета.

Напомним, что народные депутаты продлили свои зимние каникулы — в январе 2022 года Рада соберется в сессионном зале только в конце месяца. 16 декабря Верховная Рада приняла постановление, изменившее календарный план проведения шестой сессии парламента девятого созыва.

Таким образом, январская пленарная неделя снова отсрочилась. За принятие постановления № 6429 проголосовали 243 нардепа.