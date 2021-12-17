Верховна Рада. Фото: detector.media

https://racurs.ua/ua/n164547-nardepiv-provely-na-zymovi-kanikuly-rizdvyanym-koncertom-foto-video.html

Ракурс

У Верховній Раді в останній пленарний день 2021 року відбувся камерний концерт. Kyiv Symphony Orchestra виконав два музичні твори.

Музиканти зіграли «Щедрик» в обробці Маршала Файна (за музикою Миколи Леонтовича) та «Другу симфонію» Максима Березовського. Про це повідомили у прес-службі парламенту.

Kyiv Symphony Orchestra — український державний колектив з сорокарічною історією. Головний диригент — Луїджі Ґаджеро.

Виконання «Щедрика» в обробці Маршала Файна — не лише данина традиції Різдва, що от-от відзначатиме країна. Це — пам’ять про здобутки культурної дипломатії часів Симона Петлюри, — йдеться в повідомленні.

Вранці у Верховну Раду прийшов і Кабінет міністрів разом з прем'єром Денисом Шмигалем на заключний звіт.

Нагадаємо, що народні депутати продовжили свої зимові канікули — у січні 2022 року Рада збереться у сесійній залі тільки наприкінці місяця. 16 грудня Верховна Рада ухвалила постанову, яка змінила календарний план проведення шостої сесії парламенту дев’ятого скликання.

У такий спосіб січневий пленарний тиждень знову відтермінувався. За ухвалення постанови проголосували 243 нардепи.