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Верховна Рада. Фото: detector.media
Нардепів провели на зимові канікули різдвяним концертом (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n164547-nardepiv-provely-na-zymovi-kanikuly-rizdvyanym-koncertom-foto-video.htmlРакурс
У Верховній Раді в останній пленарний день 2021 року відбувся камерний концерт. Kyiv Symphony Orchestra виконав два музичні твори.
Музиканти зіграли «Щедрик» в обробці Маршала Файна (за музикою Миколи Леонтовича) та «Другу симфонію» Максима Березовського. Про це повідомили у прес-службі парламенту.
Kyiv Symphony Orchestra — український державний колектив з сорокарічною історією. Головний диригент — Луїджі Ґаджеро.
Виконання «Щедрика» в обробці Маршала Файна — не лише данина традиції Різдва, що от-от відзначатиме країна. Це — пам’ять про здобутки культурної дипломатії часів Симона Петлюри, — йдеться в повідомленні.
Вранці у Верховну Раду прийшов і Кабінет міністрів разом з прем'єром Денисом Шмигалем на заключний звіт.
Нагадаємо, що народні депутати продовжили свої зимові канікули — у січні 2022 року Рада збереться у сесійній залі тільки наприкінці місяця. 16 грудня Верховна Рада ухвалила постанову, яка змінила календарний план проведення шостої сесії парламенту дев’ятого скликання.
У такий спосіб січневий пленарний тиждень знову відтермінувався. За ухвалення постанови проголосували 243 нардепи.
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