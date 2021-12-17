"Нафтогаз" зізнався, що не зможе довго утримувати низькі ціни на газ для населення, фото - ЗН

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«Нафтогаз» визнав, що нинішнє зростання цін на газ у Європі за одночасної їх фіксації в Україні для населення та теплокомуненерго на відносно низькому рівні, робить ситуацію близькою до критичної.

Очільник «Нафтогазу» Юрій Вітренко визнав, що його відомство не зможе довго утримувати низькі ціни на газ для населення, оскільки в НАК не вистачить надовго власного ресурсу, аби покривати різницю між ринковою вартістю газу і тією, яку наразі платить населення.

Ринкова ціна газу нині становить 45 грн за кубометр, а населенню продають за 8 грн.

За останній рік — за один тільки рік! — ціни на природний газ у Європі зросли у сім разів. Зараз держава, національна компанія роблять так, щоб люди не сплачували більше у сім разів. Зробили так, щоб за тепло люди сплачували стільки ж, скільки платили минулого року. На газ ціна роздрібна — 8 грн. При тому, що ринкова ціна — 45 грн. Різниця, яку фактично економлять українські споживачі, — це все ресурс НАК «Нафтогаз». Через те, що ми цей ресурс забезпечуємо за ціною 7,42 грн для потреб населення — ця різниця колосальна. Це десятки мільярдів гривень тільки цього опалювального сезону, — сказав очільник «Нафтогазу».

Вітренко сказав, що за таких високих цін «Нафтогаз» довго не зможе покривати різницю.

Ми чесно кажемо, що якщо збережуться такі ціни, ми як національна компанія не зможемо покривати таку різницю. Тому це буде серйозна розмова всередині країни: з депутатами, які фактично голосують за бюджет, які визначають джерела і використання коштів, зі споживачами, з українцями. Ми дійсно будемо разом сідати і вирішувати, як проживати, — сказав Вітренко.

Вітренко вважає, що країні треба скорочувати споживання газу та переходити на біопаливо.

За його словами, якби споживання газу на душу населення було, як у Польщі, Україна не потребувала б імпорту газу.

Запаси газу в Україні достатні, щоби пережити зиму. Але я не відкидаю ризиків в разі, якщо зима виявиться дуже морозною. Спокою не буде, поки в України є такий сусід, як Росія, яка постійно шантажує, — вважає Вітренко.

Слова Вітренка прозвучали на тлі заяви від СБУ про критичну ситуацію з вугіллям на українських електростанціях.