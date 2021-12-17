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В Україні триває епідемія коронавірусу
Майже 9 тис. випадків коронавірусу виявили в Україні за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n164544-mayje-9-tys-vypadkiv-koronavirusu-vyyavyly-v-ukrayini-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися.
За минулу добу, 16 грудня, в Україні зафіксували ще 8 тис. 899 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед них 779 дітей та 98 медпрацівників. Про це повідомляє прес-служба МОЗ України.
Госпіталізували за добу 2 тис. 28 хворих, одужали — 21 тис. 650 пацієнтів. Наразі на COVID-19 в Україні офіційно хворіють 197 тис. 940 осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу ситуації з COVID-19.
Коронавірус за добу забрав життя 328 українців.
За добу здійснено 77 тис. 707 тестувань на коронавірус.
Щеплення від COVID-19 за добу отримали 132 тис. 991 особа. З них:
- першу дозу отримали 43 тис. 939 людей;
- повністю імунізовані (отримали дві дози) — 89 тис. 38 людей;
- додаткову дозу отримали 14 осіб.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні:
- захворіли 3 млн 597 тис. 46 осіб;
- одужали — 3 млн 306 тис. 465 осіб;
- помер 92 тис. 641 хворий;
- проведено 27 млн 137 тис. 674 щеплення (першу дозу вакцини отримали 14 млн 312 тис. 994 людини, повністю імунізовані 12 млн 824 тис. 666 людей).
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