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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу

Майже 9 тис. випадків коронавірусу виявили в Україні за добу (ІНФОГРАФІКА)

17 гру 2021, 09:46
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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися.

За минулу добу, 16 грудня, в Україні зафіксували ще 8 тис. 899 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед них 779 дітей та 98 медпрацівників. Про це повідомляє прес-служба МОЗ України.

Госпіталізували за добу 2 тис. 28 хворих, одужали — 21 тис. 650 пацієнтів. Наразі на COVID-19 в Україні офіційно хворіють 197 тис. 940 осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу ситуації з COVID-19.

Коронавірус за добу забрав життя 328 українців.

За добу здійснено 77 тис. 707 тестувань на коронавірус.

Щеплення від COVID-19 за добу отримали 132 тис. 991 особа. З них:

  • першу дозу отримали 43 тис. 939 людей;
  • повністю імунізовані (отримали дві дози) — 89 тис. 38 людей;
  • додаткову дозу отримали 14 осіб.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

  • захворіли 3 млн 597 тис. 46 осіб;
  • одужали — 3 млн 306 тис. 465 осіб;
  • помер 92 тис. 641 хворий;
  • проведено 27 млн 137 тис. 674 щеплення (першу дозу вакцини отримали 14 млн 312 тис. 994 людини, повністю імунізовані 12 млн 824 тис. 666 людей).


Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Інфографіка: Коронавірус у регіонах

Джерело: Ракурс


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