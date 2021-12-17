Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине продолжается эпидемия коронавируса

Почти 9 тыс. случаев коронавируса обнаружили в Украине за сутки (ИНФОГРАФИКА)

17 дек 2021, 09:46
999

Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться.

За прошедшие сутки, 16 декабря, в Украине зафиксировали еще 8 тыс. 899 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди них 779 детей и 98 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Госпитализировали за сутки 2 тыс. 28 больных, выздоровели — 21 тыс. 650 пациентов. В настоящее время COVID-19 в Украине официально болеют 197 тыс. 940 человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу ситуации с COVID-19.

Коронавирус за сутки унес жизни 328 украинцев.

За сутки проведены 77 тыс. 707 тестирований на коронавирус.

Прививки от COVID-19 за сутки получили 132 тыс. 991 человек. Из них:

  • первую дозу получили 43 тыс. 939 человек;
  • полностью иммунизированы (получили две дозы) — 89 тыс. 38 человек;
  • дополнительную дозу получили 14 человек.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

  • заболели 3 млн 597 тыс. 46 человек;
  • выздоровели — 3 млн 306 тыс. 465 человек;
  • умер 92 тыс. 641 больной;
  • проведены 27 млн 137 тыс. 674 прививки (первую дозу вакцины получили 14 млн 312 тыс. 994 человека, полностью иммунизированы 12 млн 824 тыс. 666 человек).


Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО

Инфографика: Коронавирус в регионах

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров