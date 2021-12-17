Почти 9 тыс. случаев коронавируса обнаружили в Украине за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n164544-pochti-9-tys-sluchaev-koronavirusa-obnarujili-v-ukraine-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться.
За прошедшие сутки, 16 декабря, в Украине зафиксировали еще 8 тыс. 899 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди них 779 детей и 98 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Госпитализировали за сутки 2 тыс. 28 больных, выздоровели — 21 тыс. 650 пациентов. В настоящее время COVID-19 в Украине официально болеют 197 тыс. 940 человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу ситуации с COVID-19.
Коронавирус за сутки унес жизни 328 украинцев.
За сутки проведены 77 тыс. 707 тестирований на коронавирус.
Прививки от COVID-19 за сутки получили 132 тыс. 991 человек. Из них:
- первую дозу получили 43 тыс. 939 человек;
- полностью иммунизированы (получили две дозы) — 89 тыс. 38 человек;
- дополнительную дозу получили 14 человек.
За все время эпидемии коронавируса в Украине:
- заболели 3 млн 597 тыс. 46 человек;
- выздоровели — 3 млн 306 тыс. 465 человек;
- умер 92 тыс. 641 больной;
- проведены 27 млн 137 тыс. 674 прививки (первую дозу вакцины получили 14 млн 312 тыс. 994 человека, полностью иммунизированы 12 млн 824 тыс. 666 человек).