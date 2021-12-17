В Украине продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n164544-pochti-9-tys-sluchaev-koronavirusa-obnarujili-v-ukraine-za-sutki-infografika.html

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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться.

За прошедшие сутки, 16 декабря, в Украине зафиксировали еще 8 тыс. 899 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди них 779 детей и 98 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Госпитализировали за сутки 2 тыс. 28 больных, выздоровели — 21 тыс. 650 пациентов. В настоящее время COVID-19 в Украине официально болеют 197 тыс. 940 человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу ситуации с COVID-19.

Коронавирус за сутки унес жизни 328 украинцев.

За сутки проведены 77 тыс. 707 тестирований на коронавирус.

Прививки от COVID-19 за сутки получили 132 тыс. 991 человек. Из них:

первую дозу получили 43 тыс. 939 человек;

полностью иммунизированы (получили две дозы) — 89 тыс. 38 человек;

дополнительную дозу получили 14 человек.

За все время эпидемии коронавируса в Украине: