Коронавирус в 2020 году быстро распространился по миру

https://racurs.ua/n164539-pervyy-simptom-koronavirusa-sposobstvoval-ego-rasprostraneniu-uchenye.html

Ракурс

Штамм коронавируса SARS-CoV-2 D614G, циркулировавший в США и Европе во время первой волны пандемии коронавирусной болезни COVID-19, мог быть особенно заразным, поскольку наиболее распространенным его первым симптомом, вероятно, был кашель, и лишь впоследствии проявлялась лихорадка, побуждавшая людей изолироваться для лечения.

Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Университета Южной Калифорнии (США), сообщает издание EurekAlert.

В отличие от D614G, у начального «уханьского» штамма первым симптомом была именно лихорадка. Поскольку коронавирус чаще всего передается воздушно-капельным путем, чему способствует кашель, это изменение в порядке симптомов могло помочь новому штамму вытеснить оригинал, считают ученые.

Причем этот порядок симптомов не изменялся в зависимости от региона, погоды, возраста пациента или сопутствующей патологии.

В то же время, исследование не дало ответа на вопрос, соответствует ли порядок симптомов, выявленных на начальных волнах пандемии, для текущих вариантов.

Напомним, новое исследование британских ученых показывает, что 70% госпитализированных с COVID-19 полностью не восстанавливаются и через год после выписки.

Источник: EurekAlert