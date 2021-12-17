Коронавірус у 2020 році швидко поширився світом, фото:

https://racurs.ua/ua/n164539-pershyy-symptom-koronavirusu-spryyav-yogo-poshyrennu-ucheni.html

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Штам коронавірусу SARS-CoV-2 D614G, який циркулював у США та Європі під час першої хвилі пандемії коронавірусної хвороби COVID-19, міг бути особливо заразним, оскільки найпоширенішим його першим симптомом, ймовірно, був кашель, і лише згодом проявлялася лихоманка, яка спонукала людей ізолюватися для лікування.

Про це свідчать результати дослідження учених з Університету Південної Каліфорнії (США), повідомляє видання EurekAlert.

На відміну від D614G, у початкового «уханського» штаму першим симптомом була саме лихоманка. Оскільки коронавірус найчастіше передається повітряно-крапельним шляхом, чому сприяє кашель, ця зміна в порядку симптомів могла допомогти новому штаму витіснити «оригінал», вважають учені.

Причому цей порядок симптомів не змінювався залежно від регіону, погоди, віку пацієнта чи супутньої патології.

Водночас дослідження не дало відповіді на питання, чи відповідає порядок симптомів, виявлених на початкових хвилях пандемії, для поточних варіантів.

Нагадаємо, нове дослідження британських учених показує, що 70% госпіталізованих з COVID-19 повністю не відновлюються і за рік після виписки.

Джерело: EurekAlert