17 грудня – яке свято та чий день ангела. Фото: apostrophe.ua

https://racurs.ua/ua/n164538-17-grudnya-yake-svyato-ta-chyy-den-angela.html

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Свято 17 грудня в церковному календарі — день великомучениці Варвари. Вона народилася в місті Іліополь в Малій Азії, в багатій сім’ї.

Її батько хотів виховати дочку в язичницькій вірі, але маленька Варвара прийняла християнство. Коли батько дізнався про її переконання, він віддав Варвару міській сторожі, після чого її жорстоко побили.

Історія свідчить, що вночі до дівчини з’явився Бог, і на наступний день вранці Варвара прокинулася без ран на тілі. Після цього Варвару знову катували, а потім стратили. У IV столітті мощі святої Варвари перенесли до Константинополя, а потім до Києва в Михайлівський монастир.

У цей день дівчата готували вареники з маком або сиром і пригощали ними хлопців. Також у воду ставили гілки вишень — якщо до Різдва вони зацвітуть, то дівчина скоро вийде заміж.

Народні прикмети:

яка погода на Варвару, таку ж слід очікувати на Різдво;

мороз відступив — урожай льону буде хорошим;

нічне небо без зірок — до відлиги.

17 грудня в Україні святкують День працівника державної виконавчої служби. Свято запровадив президент України у 2009 році. Роль державного виконавця складна та відповідальна, оскільки потребує виняткового професіоналізму та надзвичайної відданості справі.

День ангела відзначають Олександр, Василь, Дмитро, Микола, Серафим, Анастасія, Юлія та Варвара.

День в історії: