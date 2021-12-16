17 декабря — какой праздник и чей день ангелаhttps://racurs.ua/n164538-17-dekabrya-kakoy-prazdnik-i-chey-den-angela.htmlРакурс
Праздник 17 декабря в церковном календаре — день великомученицы Варвары. Она родилась в городе Илиополь в Малой Азии, в богатой семье.
Ее отец хотел воспитать дочь в языческой вере, но маленькая Варвара приняла христианство. Когда отец узнал о ее убеждениях, он отдал Варвару городской страже, после чего ее жестоко избили.
История гласит, что ночью к девушке явился Бог, и на следующий день утром Варвара проснулась без ран на теле. После этого Варвару снова пытали, а затем казнили. В IV веке мощи святой Варвары перенесли в Константинополь, а затем в Киев в Михайловский монастырь.
В этот праздник девушки готовили вареники с маком или сыром и угощали ими ребят. Также в воду ставили ветки вишен — если к Рождеству они зацветут, то девушка скоро выйдет замуж.
Народные приметы:
- какая погода на Варвару, такую же следует ожидать на Рождество;
- мороз отступил — урожай льна будет хорошим;
- ночное небо без звезд — к оттепели.
17 декабря в Украине отмечают День работника государственной исполнительной службы. Праздник ввел президент Украины в 2009 году. Роль государственного исполнителя сложная и ответственная, поскольку требует исключительного профессионализма и чрезвычайной приверженности делу.
День ангела празднуют Александр, Василий, Дмитрий, Николай, Серафим, Анастасия, Юлия и Варвара.
День в истории:
- 1790 — в Мексике нашли камень с календарем ацтеков;
- 1897 — на Харьковском паровозостроительном заводе был построен первый украинский паровоз;
- 1926 — проведена первая всесоюзная перепись населения;
- 1962 — состоялось первое выступление Beatles на телевидении: на канале Granada TV они исполнили песню Love Me Do;
- 1986 — в Кембриджском госпитале впервые в истории медицины осуществлена одновременная пересадка сердца, печени и легких;
- 2003 — в мировой прокат вышел последний из трилогии фильм «Властелин колец: Возвращение короля».