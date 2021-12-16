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Ракурс
17 декабря – какой праздник и чей день ангела

17 декабря — какой праздник и чей день ангела

16 дек 2021, 22:24
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Праздник 17 декабря в церковном календаре — день великомученицы Варвары. Она родилась в городе Илиополь в Малой Азии, в богатой семье.

Ее отец хотел воспитать дочь в языческой вере, но маленькая Варвара приняла христианство. Когда отец узнал о ее убеждениях, он отдал Варвару городской страже, после чего ее жестоко избили.

История гласит, что ночью к девушке явился Бог, и на следующий день утром Варвара проснулась без ран на теле. После этого Варвару снова пытали, а затем казнили. В IV веке мощи святой Варвары перенесли в Константинополь, а затем в Киев в Михайловский монастырь.

В этот праздник девушки готовили вареники с маком или сыром и угощали ими ребят. Также в воду ставили ветки вишен — если к Рождеству они зацветут, то девушка скоро выйдет замуж.

Народные приметы:

  • какая погода на Варвару, такую же следует ожидать на Рождество;
  • мороз отступил — урожай льна будет хорошим;
  • ночное небо без звезд — к оттепели.

17 декабря в Украине отмечают День работника государственной исполнительной службы. Праздник ввел президент Украины в 2009 году. Роль государственного исполнителя сложная и ответственная, поскольку требует исключительного профессионализма и чрезвычайной приверженности делу.

День ангела празднуют Александр, Василий, Дмитрий, Николай, Серафим, Анастасия, Юлия и Варвара.


День в истории:

  • 1790 — в Мексике нашли камень с календарем ацтеков;
  • 1897 — на Харьковском паровозостроительном заводе был построен первый украинский паровоз;
  • 1926 — проведена первая всесоюзная перепись населения;
  • 1962 — состоялось первое выступление Beatles на телевидении: на канале Granada TV они исполнили песню Love Me Do;
  • 1986 — в Кембриджском госпитале впервые в истории медицины осуществлена одновременная пересадка сердца, печени и легких;
  • 2003 — в мировой прокат вышел последний из трилогии фильм «Властелин колец: Возвращение короля».

Источник: Ракурс


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