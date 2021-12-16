17 декабря – какой праздник и чей день ангела

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Ракурс

Праздник 17 декабря в церковном календаре — день великомученицы Варвары. Она родилась в городе Илиополь в Малой Азии, в богатой семье.

Ее отец хотел воспитать дочь в языческой вере, но маленькая Варвара приняла христианство. Когда отец узнал о ее убеждениях, он отдал Варвару городской страже, после чего ее жестоко избили.

История гласит, что ночью к девушке явился Бог, и на следующий день утром Варвара проснулась без ран на теле. После этого Варвару снова пытали, а затем казнили. В IV веке мощи святой Варвары перенесли в Константинополь, а затем в Киев в Михайловский монастырь.

В этот праздник девушки готовили вареники с маком или сыром и угощали ими ребят. Также в воду ставили ветки вишен — если к Рождеству они зацветут, то девушка скоро выйдет замуж.

Народные приметы:

какая погода на Варвару, такую же следует ожидать на Рождество;

мороз отступил — урожай льна будет хорошим;

ночное небо без звезд — к оттепели.

17 декабря в Украине отмечают День работника государственной исполнительной службы. Праздник ввел президент Украины в 2009 году. Роль государственного исполнителя сложная и ответственная, поскольку требует исключительного профессионализма и чрезвычайной приверженности делу.

День ангела празднуют Александр, Василий, Дмитрий, Николай, Серафим, Анастасия, Юлия и Варвара.

День в истории: