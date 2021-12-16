В Антарктиде украинцы будут варить пиво – какое название оно получило. Фото: ФБ

https://racurs.ua/n164537-v-antarktide-ukraincy-budut-varit-pivo-kakoe-nazvanie-ono-poluchilo.html

Ракурс

Украинские полярники в Антарктиде будут варить фирменное пиво по уникальным рецептам. Ученые смогут варить два сорта пива — светлое и темное.

Национальный антарктический научный центр проводил конкурс на лучшие названия этих двух сортов. Об этом сообщили на странице центра Facebook.

Среди победителей конкурса:

BEERнадский;

светлое «Пингвин на льдине», темное «Пингвин в воде»;

светлое «Веселый альбатрос», темное «Счастливый леопард»;

светлое «CRU/Южный Крест», темное «UMa/Большой Воз».

Отдельный приз зрительских симпатий получает название «Пенное пингвинное». На странице Национального антарктического центра отметили, что получили много идей от украинцев.

Среди них было немало забавных и оригинальных — например, «Пингвик» и «Тюлик», «Белая муха» и «Черная муха», «Дубак» и «Крыжак», поэтому было сложно выбрать лучшие названия.

Окончательные названия будут выбраны в начале нового 2022 года. К зимним праздникам каждый из победителей получит по бутылке первого антарктического пива Beermaster, сваренного еще в Киеве.



