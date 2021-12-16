В Антарктиді українці варитимуть власне пиво — яку назву воно отрималоhttps://racurs.ua/ua/n164537-v-antarktydi-ukrayinci-varytymut-vlasne-pyvo-yaku-nazvu-vono-otrymalo.htmlРакурс
Українські полярники в Антарктиді варитимуть фірмове пиво за унікальними рецептами. Науковці зможуть варити два сорти пива — світле та темне.
Національний антарктичний науковий центр проводив конкурс на найкращі назви для цих двох сортів. Про це повідомили на сторінці центру у Facebook.
Серед переможців конкурсу такі назви:
- BEERнадський;
- світле «Пінгвін на крижині», темне «Пінгвін у воді»;
- світле «Веселий альбатрос», темне «Щасливий леопард»;
- світле «CRU/Південний Хрест», темне «UMa/Великий Віз».
Окремий приз глядацьких симпатій отримує назва «Пінне пінгвінне». На сторінці Національного антарктичного центру зазначили, що отримали чимало ідей від українців.
Серед них було чимало кумедних й оригінальних — наприклад, «Пингвик» і «Тюлик», «Біла муха» і «Чорна муха», «Дубак» і «Крижак», тож було складно обрати найкращі назви.
Остаточні назви будуть обрані на початку нового 2022 року. До зимових свят кожен з переможців отримає по пляшці першого антарктичного пива Beermaster, звареного ще в Києві.