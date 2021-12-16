В Антарктиді українці варитимуть власне пиво – яку назву воно отримало. Фото: ФБ

https://racurs.ua/ua/n164537-v-antarktydi-ukrayinci-varytymut-vlasne-pyvo-yaku-nazvu-vono-otrymalo.html

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Українські полярники в Антарктиді варитимуть фірмове пиво за унікальними рецептами. Науковці зможуть варити два сорти пива — світле та темне.

Національний антарктичний науковий центр проводив конкурс на найкращі назви для цих двох сортів. Про це повідомили на сторінці центру у Facebook.

Серед переможців конкурсу такі назви:

BEERнадський;

світле «Пінгвін на крижині», темне «Пінгвін у воді»;

світле «Веселий альбатрос», темне «Щасливий леопард»;

світле «CRU/Південний Хрест», темне «UMa/Великий Віз».

Окремий приз глядацьких симпатій отримує назва «Пінне пінгвінне». На сторінці Національного антарктичного центру зазначили, що отримали чимало ідей від українців.

Серед них було чимало кумедних й оригінальних — наприклад, «Пингвик» і «Тюлик», «Біла муха» і «Чорна муха», «Дубак» і «Крижак», тож було складно обрати найкращі назви.

Остаточні назви будуть обрані на початку нового 2022 року. До зимових свят кожен з переможців отримає по пляшці першого антарктичного пива Beermaster, звареного ще в Києві.