Четверту дозу ковід-вакцини хоче узаконити Німеччина. Фото: Укрінформ

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Коронавірус у світі активно поширюється, тож Німеччина планує запровадити щеплення від коронавірусу четвертою дозою.

Нова влада країни заявила, що Німеччині не вистачає вакцин, тому ФРН планує купувати їх в інших країн та замовити додаткові партії через Єврокомісію. Про це розповів міністр охорони здоров’я ФРН Карл Лаутеребах.

Відомство веде вже переговори з Румунією, Болгарією, Польщею, а також з Португалією. Міністр підтвердив, що комісія ЄС схвалила дострокові поставки 35 млн доз вакцини Moderna.

На закупівлю додаткових доз Міністерство фінансів виділяє 2,2 млрд євро. Міністр охорони здоров’я додав, що швидка ревакцинація є найважливішою стратегією боротьби зі штамом «Омікрон».

Лаутербах також не виключає, що згодом буде потрібно робити четверту дозу через поширення варіанту «Омікрон». Він не зміг відповісти на запитання, коли це може статися.

Політик зауважив, що наявні вакцини захищають від нової мутації приблизно на 70−80%. Експерти розраховують, що невдовзі буде створено вакцину, специфічну для «Омікрону» — вона й буде використовуватися як четверта доза.

26 листопада вчені-вірусологи заявили про поширення у Південній Африці нового штаму COVID-19 — B.1.1.529. Всесвітня організація охорони здоров’я провела екстрене обговорення і позначила штам B.1.1.529 як варіант, що викликає побоювання.

Це максимальний ступінь небезпеки: такі варіанти несуть зміни, які можуть сприяти більшій заразності або тяжчому перебігу хвороби.

«Омікрон» має величезну кількість мутацій в білках, набагато більше, ніж усі попередні штами, зокрема «Дельта». В одному гені S-білка виявлено 32 мутації. Деякі з них вже відомі вірусологам за раніше дослідженими штамами, проте нові комбінації викликають побоювання.

Нагадаємо, дослідники вважають, що штам «Омікрон», ймовірно, взяв фрагмент генетичного матеріалу від вірусу застуди.

Новий штам міг вперше виникнути в людини, інфікованої обома патогенами. Вчені припустили, що «Омікрон» може легко передаватися, викликаючи лише легке або безсимптомне захворювання.