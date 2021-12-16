Четвертую дозу ковид-вакцины хочет узаконить Германия. Фото: Укринформ

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Коронавирус в мире активно распространяется, поэтому Германия планирует ввести прививку от коронавируса четвертой дозой.

Новые власти страны заявили, что Германии не хватает вакцин, поэтому ФРГ планирует покупать их у других стран и заказать дополнительные партии через Еврокомиссию. Об этом рассказал министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутеребах.

Ведомство уже ведет переговоры с Румынией, Болгарией, Польшей, а также с Португалией. Министр подтвердил, что комиссия ЕС одобрила досрочные поставки 35 млн доз вакцины Moderna.

На закупку дополнительных доз Министерство финансов выделяет 2,2 млрд евро. Министр здравоохранения добавил, что скорая ревакцинация является важнейшей стратегией борьбы со штаммом «Омикрон».

Лаутербах также не исключает, что впоследствии потребуется делать четвертую дозу из-за распространения варианта «Омикрон». Он затруднился ответить на вопрос, когда это может произойти.

Политик отметил, что имеющиеся вакцины защищают от новой мутации примерно на 70−80%. Эксперты рассчитывают, что вскоре будет создана вакцина, специфичная для «Омикрона» — она и будет использоваться как четвертая доза.

26 ноября ученые-вирусологи заявили о распространении в Южной Африке нового штамма COVID-19 — B.1.1.529. Всемирная организация здравоохранения провела экстренное обсуждение и обозначила штамм B.1.1.529 как вызывающий опасения.

Это максимальная степень опасности: такие варианты несут изменения, которые могут способствовать большей заразности или более тяжелому течению болезни.

«Омикрон» имеет огромное число мутаций в белках, гораздо большее, чем все предыдущие штаммы, в том числе «Дельта». В одном только гене S-белка обнаружено 32 мутации. Некоторые из них уже известны вирусологам по ранее исследованным штаммам, однако новые комбинации вызывают опасения.

Напомним, исследователи считают, что штамм «Омикрон», вероятно, взял фрагмент генетического материала от вируса простуды.

Новый штамм мог впервые возникнуть у человека, инфицированного обоими патогенами. Ученые предположили, что «Омикрон» может легко передаваться, вызывая только легкое или бессимптомное заболевание.