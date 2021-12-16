Агрессия России. Фото: depo.ua

https://racurs.ua/n164535-otkluchenie-ot-swift-v-es-podgotovili-jestkie-sankcii-v-sluchae-napadeniya-rossii.html

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Вторжение России в Украину не пройдет без последствий для страны-агрессора. Европейский парламент призывает ввести жесткие санкции против России в случае нападения.

В частности, предлагается заморозка «Северного потока-2», независимо от того, соответствует ли он европейскому законодательству. Об этом сообщает DW.

В резолюции депутаты призывают отключить Россию от платежной системы SWIFT и направить санкционные ограничения на важные секторы российской экономики, что ограничит финансирование разведывательных служб и армии РФ.

Кроме того, под санкции должны попасть российские военные, причастные к планированию предполагаемого вторжения в Украину и люди из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина, а также члены их семей.

Евросоюз должен срочно начать меры по уменьшению своей зависимости от российских энергоносителей и «проявить более ощутимую энергетическую солидарность с Украиной», говорится в резолюции.

Депутаты осудили значительное наращивание российских вооруженных сил вдоль границ с Украиной и отвергли «любые оправдания России по этому поводу».

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) — это международная организация, которой принадлежит одноименная глобальная межбанковская система осуществления платежей и передачи информации.

Благодаря ей клиенты банков в сотнях странах могут осуществлять оплату товаров и услуг за границу, проводить денежные переводы со своего счета на счета физических и юридических лиц в другие страны.

Напомним, ранее США предложили отключить Россию от межбанковской платежной системы SWIFT в случае вторжения в Украину. Страну будет ждать полная изоляция, поскольку клиенты российских банков не смогут отправлять в другие страны банковские переводы и получать их.

Россияне не смогут рассчитываться за покупки картами Visa и Mastercard за границей, поскольку платежные системы не будут иметь возможность обмениваться информацией с российскими банками.

Источник: DW