Агресія Росії. Фото: depo.ua

https://racurs.ua/ua/n164535-vidkluchennya-vid-swift-v-ies-pidgotuvaly-jorstki-sankciyi-v-razi-napadu-rosiyi.html

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Вторгнення Росії в Україну не мине без наслідків для країни-агресора. Європейський парламент закликає ввести жорсткі санкції проти Росії в разі нападу.

Зокрема, пропонується замороження «Північного потоку-2», незалежно від того, чи відповідає він європейському законодавству. Про це повідомляє DW.

У резолюції депутати закликають відключити Росію від платіжної системи SWIFT та спрямувати санкційні обмеження на важливі сектори російської економіки, що «підірве» фінансування розвідувальних служб і армії РФ.

Окрім того, під санкції мають потрапити російські військові, причетні до планування ймовірного вторгнення в Україну та люди з найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна, а також члени їхніх родин.

Євросоюз повинен терміново розпочати заходи зі зменшення своєї залежності від російських енергоносіїв та «виявити відчутнішу енергетичну солідарність з Україною», йдеться у резолюції.

Депутати засудили значне нарощування російських збройних сил вздовж кордонів з Україною та відкинули «будь-які виправдання Росії з цього приводу».

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) — це міжнародна організація, якій належить однойменна глобальна міжбанківська система здійснення платежів та передачі інформації.

Завдяки їй клієнти банків у сотнях країнах можуть здійснювати оплату товарів та послуг за кордон, проводити грошові перекази зі свого рахунку на рахунки фізичних та юридичних осіб в інші країни.

Нагадаємо, раніше США запропонували відключити Росію від міжбанківської платіжної системи SWIFT у разі вторгнення в Україну. На країну чекатиме повна ізоляція, оскільки клієнти російських банків не зможуть відправляти в інші країни банківські перекази та отримувати їх.

Росіяни не зможуть розраховуватися за покупки картами Visa та Mastercard за кордоном, оскільки платіжні системи не матимуть можливості обмінюватися інформацією з російськими банками.

Джерело: DW