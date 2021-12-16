Від яких продуктів варто відмовитися під час свят – рекомендація МОЗ. Фото: unitel

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Новорічні свята в Україні не обходяться без солодощів. Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) радить замінити цукерки корисними солодощами.

У відомстві нагадали, що звичайні солодощі містять дуже багато «вільних» цукрів. Їхня надмірна кількість може спричиняти надлишкову вагу, погіршення стану шкіри, розвиток карієсу, захворювань серця. Про це повідомили у прес-службі МОЗ.

Ви можете замінити шоколадні цукерки на пастилу, приготовану без додавання цукру, а льодяники — на сухофрукти. Замість головного напою багатьох дитячих свят — пакетованого соку — краще дати малечі натуральний морс, узвар чи ягідно-фруктовий чай, — порадили у МОЗ.

Також до святкового подарунка варто додати свіжих сезонних фруктів: мандаринів, хурми, яблук і груш пізніх сортів, апельсинів. Вони багаті на клітковину, вітаміни та антиоксиданти.

Рекомендації від МОЗ:

перш ніж купувати солодкі новорічні подарунки, зауважте, що дітям до двох років краще взагалі не вживати солодкого;

льодяники та карамельки не становлять жодної користі, а крім цукру можуть містити барвники, консерванти та ароматизатори. Тому такі продукти взагалі варто виключити з раціону дитини;

не варто застосовувати практику заохочення цукерками. Так можна сформувати у дитини шкідливу звичку. Краще замінити солодощі чимось, що спонукає до творчості чи ігор;

важливо контролювати якість і кількість споживаних дитиною солодощів. Водночас не потрібно робити з них «забороненого плоду» й повністю виключати з раціону.

Нагадаємо, дієтологи охочим схуднути радять включити в раціон авокадо, оскільки поєднання клітковини та корисних жирів в цьому продукті позитивно впливає на обмін речовин, зменшує кількість запальних процесів в організмі й допомагає швидше скинути вагу.