Умову для завершення карантину назвав Зеленський. Фото: minfin

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Володимир Зеленський, президент України, розповів, коли українці зможуть забути по карантин.

Обмеження знімуть лише тоді, коли більшість українців вакцинується від коронавірусу. Про це глава держави написав у колонці для спецпроекту НВ та The Economist «Світ попереду 2022».

Зеленський зауважив, що головним завданням наступного року буде продовження активної вакцинації населення.

Жодна людина не може й не має терпіти втому довго. Це шлях до вигоряння, зневіри та втрати надії. Тому держава зобов’язана пропонувати рішення, здатні вберегти суспільство від таких відчуттів, — сказав президент.

Нагадаємо, уряд продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 березня 2022 року. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Київська, Житомирська, Сумська та Черкаська області незабаром можуть вийти з «червоної» зони.

Наразі вже понад 40% дорослих українців отримали щеплення проти COVID-19, проте доки цей рівень вакцинації не досягне показника у 70% дорослого населення, українцям потрібно буде дотримуватися встановлених карантинних обмежень.

Згідно з ухваленим Кабміном 20 вересня рішенням, адаптивний карантин та режим надзвичайної ситуації мали діяти в Україні до 31 грудня 2021 року.

За останню добу коронавірус виявили у 9 тис. 590 хворих, померли 355 людей, одужали більше ніж 25 тис. осіб.