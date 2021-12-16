Єлизавета II скасувала сімейний прийом перед Різдвом – в чому причина. Фото: Укрінформ

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Єлизавета II, 95-річна королева Великої Британії, скасувала сімейний передріздвяний ланч у Віндзорському замку. Причиною став новий штам коронавірусу «Омікрон».

Захід проводиться щорічно, на нього можуть зібратися до 50 членів королівської родини. У 2020 році сімейний ланч у Віндзор теж скасували через пандемію. Про це повідомляє BBC.

Медики рекомендували британцям брати участь лише у важливих заходах, щоб знизити ризик заразитися.

В офісі прем'єр-міністра Бориса Джонсона теж вирішили скасувати різдвяний корпоратив на тлі скандалу у зв’язку з минулорічною вечіркою, яку міністри потай провели попри на заборони, які тоді діяли.

BBC розцінює рішення королеви як публічне висловлювання та приклад підданим. Королева збирає рідню щорічно перед тим, як поїхати на зимовий відпочинок до резиденції Сандрінгам у Норфолку.

Для Єлизавети це буде перше Різдво, яке вона зустріне без чоловіка. Минуле Різдво вони вперше зустріли вдвох, без інших родичів.

Нагадаємо, за даними вчених, вакцинація від коронавірусу захистить від штаму «Омікрон», однак для цього потрібно три щеплення. Бустерна доза підвищує ефективність до 75%.

Джерело: BBC