Елизавета II отменила семейный прием перед Рождеством – в чем причина. Фото: Укринформ

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Елизавета II, 95-летняя королева Великобритании, отменила семейный предрождественский ланч в Виндзорском замке. Причиной стал новый штамм коронавируса «Омикрон».

Мероприятие проводится ежегодно, на него могут собраться до 50 членов королевской семьи. В 2020 году семейный ланч в Виндзоре тоже был отменен из-за пандемии. Об этом сообщает ВВС.

Медики рекомендовали британцам участвовать только в действительно важных мероприятиях, чтобы снизить риски заразиться.

В офисе премьер-министра Бориса Джонсона тоже решили отменить рождественский корпоратив на фоне скандала в связи с прошлогодней вечеринкой, которую министры втайне провели, несмотря на действовавшие тогда запреты.

ВВС расценивает решение королевы как публичное высказывание и пример подданным. Королева собирает родню раз в год перед тем, как уехать на зимний отдых в резиденцию Сандрингем в Норфолке.

Для Елизаветы это будет первое Рождество, которое она встретит без мужа. Прошлое Рождество они впервые встретили вдвоем, без других родственников.

Напомним, по данным ученых, вакцинация против коронавируса защитит от штамма «Омикрон», но для этого требуется три прививки. Бустерная доза увеличивает эффективность до 75%.

Источник: ВВС