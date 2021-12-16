Крупные запасы воды на Марсе обнаружили ученые. Фото: inosmi.ru

https://racurs.ua/n164531-krupnye-zapasy-vody-na-marse-obnarujili-uchenye-foto.html

Ракурс

Космос продолжают изучать ученые. На Марсе исследователи нашли обширные запасы воды в долинах Маринера — самом большом известном каньоне в Солнечной системе.

Находку обнаружил орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter. Открытие удалось совершить благодаря детектору нейтронов FREND, который анализирует содержание водорода в слое марсианского грунта на глубине до 1 м. Об этом пишет Space.com.

Мы обнаружили, что центральная часть долин Маринера заполнена водой — гораздо большим количеством, чем ожидалось. Это похоже на районы вечной мерзлоты на Земле, где лед остается под сухой почвой из-за постоянных низких температур, — рассказали ученые.

Ранее астрономы уже находили воду на Марсе, но преимущественно в холодных полярных регионах и в виде льда. Система каньонов же простирается на более чем 4 тыс. км вдоль экватора планеты.

Богатая водой область размером с Нидерланды пересекается с глубокими долинами Каньона Кандора. Она считается многообещающей для поисков воды на Марсе.

Ученым еще предстоит определить точный состав и форму воды, но сам факт скопления ценного ресурса в низких широтах открывает новые перспективы для исследований и экспедиций.

«Ракурс» сообщал, что озеро на Марсе удалось обнаружить роверу Peseverance. Ученые представили первые результаты анализа осадочных слоев в кратере Езеро, где сейчас работает марсоход.

Источник: Space.com