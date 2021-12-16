За попытку контрабанды наркотиков из-за границы осудили львовянина, фото: АРМА

https://racurs.ua/n164530-vshil-v-trusy-1-kg-amfetamina-i-poshel-v-polshu-lvovyanina-otpravili-za-reshetku.html

Ракурс

Мостиский районный суд Львовской области вынес приговор 28-летнему львовянину Ивану Костенко, которого поймали при попытке провезти через польскую границу более 1 кг наркотиков, спрятанных в трусах.

Мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы, полтора года из которых он уже отсидел в СИЗО. Об этом сообщает издание Zaxid.net.

Отмечается, что осужденный занимался контрабандой и продажей наркотиков у себя дома. У него, в частности, можно было купить:

амфетамин;

марихуану;

МДМА;

другие психотропные вещества.

Кто именно снабжал его наркотиками, пока не установлено, однако известно, что он их покупал за криптовалюту через Telegram-каналы.

Пойман Костенко в июле 2020 года, при попытке перевезти в Польшу очередную приобретенную партию наркотиков.

Он спрятал в подкладку своих трусов 1,2 кг наркотиков — амфетамина и МДМА — и попытался пешком перейти через границу в пункте пропуска «Шегини».

Однако при осмотре таможенники обнаружили и изъяли наркотики.

Во время заседания суда, состоявшегося 10 декабря 2021 года, Костенко признал свою вину. Он заявил, что торговал наркотиками из-за финансовых затруднений и просил суд учесть его молодой возраст и не наказывать строго.

В то же время, суд также учел, что Костенко занимался контрабандой наркотиков в особо крупных размерах и решил, что его необходимо изолировать от общества.

Теперь Костенко имеет 30 дней, чтобы подать апелляцию на приговор суда.

Напомним, в сотрудники Одесского СИЗО сообщили о предотвращении попытки передачи заключенным наркотиков, спрятанных в моркови.

Источник: Zaxid.net