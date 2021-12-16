За спробу контрабанди наркотиків через кордон засудили львів’янина, фото: АРМА

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Мостиський районний суд Львівської області ухвалив вирок 28-річному львів’янину Івану Костенку, якого спіймали при спробі провезти через польський кордон понад 1 кг наркотиків, захованих у трусах.

Чоловіка засудили до восьми років позбавлення волі, півтора року з яких він уже відсидів в СІЗО. Про це повідомляє видання Zaxid.net.

Зазначається, що засуджений займався контрабандою і продажем наркотиків у себе вдома. У нього, зокрема, можна було придбати:

амфетамін;

марихуану;

МДМА;

інші психотропні речовини.

Хто саме постачав йому наркотики, наразі не встановлено, проте відомо, що він їх купував за криптовалюту через Telegram-канали.

Спіймали Костенка у липні 2020 року, під час спроби перевезти до Польщі чергову придбану партію наркотиків.

Він заховав у підкладку своїх трусів 1,2 кг наркотиків — амфетаміну та МДМА — і спробував пішки перейти через кордон у пункті пропуску «Шегині».

Однак під час огляду митники виявили та вилучили наркотики.

Під час засідання суду, яке відбулося 10 грудня 2021 року, Костенко визнав свою провину. Він заявив, що торгував наркотиками через фінансову скруту і просив суд врахувати його молодий вік і не карати суворо.

Водночас суд також врахував, що Костенко займався контрабандою наркотиків в особливо великих розмірах і вирішив, що його необхідно ізолювати від суспільства.

Тепер у Костенка є 30 днів, щоб подати апеляцію на вирок суду.

Нагадаємо, у співробітники Одеського СІЗО повідомили про запобігання спробі передачі ув’язненим наркотиків, захованих у моркві.

Джерело: Zaxid.net