Масштабні запаси води на Марсі виявили вчені. Фото: inosmi.ru

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Ракурс

Космос продовжують вивчати вчені. На Марсі дослідники виявили великі запаси води в долинах Марінера — найбільшому відомому каньйоні в Сонячній системі.

Відкриття вдалося зробити завдяки детектору нейтронів FREND, який аналізує вміст водню у шарі марсіанського ґрунту на глибині до 1 м. Про це пише Space.com.

Ми виявили, що центральна частина долин Марінера заповнена водою — набагато більшою кількістю, ніж очікувалося. Це схоже на райони вічної мерзлоти на Землі, де крига залишається під сухим ґрунтом через постійні низькі температури, — розповіли вчені.

Раніше астрономи вже знаходили воду на Марсі, але переважно у холодних полярних регіонах та у вигляді льоду. Система каньйонів простягається на більш ніж 4 тис. км вздовж екватора планети.

Багата водою ділянка розміром із Нідерланди перетинається з глибокими долинами Каньйону Кандора. Вона вважається перспективною для пошуків води на Марсі.

Вченим ще потрібно визначити точний склад і форму води, але сам факт накопичення цінного ресурсу в низьких широтах відкриває нові перспективи для досліджень та експедицій.

«Ракурс» повідомляв, що озеро на Марсі вдалося виявити роверу Peseverance. Вчені представили перші результати аналізу осадових шарів у кратері Єзеро, де зараз працює марсохід.

Джерело: Space.com