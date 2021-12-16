Условие для завершения карантина назвал Зеленский. Фото: minfin

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Владимир Зеленский, президент Украины, рассказал, когда украинцы смогут забыть о карантине.

Ограничения снимут только тогда, когда большинство украинцев вакцинируется от коронавируса. Об этом глава государства написал в колонке для спецпроекта НВ и The Economist «Мир впереди 2022».

Зеленский отметил, что главной задачей в следующем году будет продолжение активной вакцинации населения.

Ни один человек не может и не должен терпеть усталость долго. Это путь к выгоранию, унынию и потере надежды. Поэтому государство обязано предлагать решения, способные уберечь общество от таких ощущений, — сказал президент.

Напомним, правительство продлило адаптивный карантин в Украине до 31 марта 2022 года. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Киевская, Житомирская, Сумская и Черкасская области вскоре могут выйти из «красной» зоны.

Сейчас уже более 40% взрослых украинцев получили прививку против COVID-19, однако пока этот уровень вакцинации не достигнет показателя у 70% взрослого населения, украинцам нужно будет соблюдать установленные карантинные ограничения.

Согласно принятому Кабмином 20 сентября решению, адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации должны были действовать в Украине до 31 декабря 2021 года.

За последние сутки коронавирус обнаружили у 9 тыс. 590 больных, умерли 355 человек, выздоровели более 25 тыс. украинцев.