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Ракурс
В Украине продлнвают карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса, фото: «Укринформ»

Карантин в Украине продлевают до 31 марта — Шмигаль

15 дек 2021, 13:13
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Адаптивный карантин, введенный в Украине в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19, правительство продливает до 31 марта 2022 года.

Об этом сегодня, 15 декабря, на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Все правила доступа к публичным местам с ковид-сертификатами, ношение масок и дистанции остаются в силе, — подчеркнул Шмигаль.

По словам премьера, продление карантина «поможет максимально эффективно противодействовать пандемии и защитить здоровье людей».


Шмигаль отметил, что уже более 40% взрослых украинцев получили прививку против COVID-19, однако пока этот уровень вакцинации не достигнет показателя у 70% взрослого населения, украинцам нужно будет соблюдать установленные карантинные ограничения.

До этого, согласно принятому Кабмином 20 сентября решению, адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации должны были действовать в Украине до 31 декабря 2021 года.

Источник: Ракурс


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