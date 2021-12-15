В Украине продлнвают карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n164453-karantin-v-ukraine-prodlevaut-do-31-marta-shmigal.html

Ракурс

Адаптивный карантин, введенный в Украине в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19, правительство продливает до 31 марта 2022 года.

Об этом сегодня, 15 декабря, на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Все правила доступа к публичным местам с ковид-сертификатами, ношение масок и дистанции остаются в силе, — подчеркнул Шмигаль.

По словам премьера, продление карантина «поможет максимально эффективно противодействовать пандемии и защитить здоровье людей».

Шмигаль отметил, что уже более 40% взрослых украинцев получили прививку против COVID-19, однако пока этот уровень вакцинации не достигнет показателя у 70% взрослого населения, украинцам нужно будет соблюдать установленные карантинные ограничения.

До этого, согласно принятому Кабмином 20 сентября решению, адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации должны были действовать в Украине до 31 декабря 2021 года.