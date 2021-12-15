В Україні триває карантин, запроваджений через епідемію коронавірусу, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n164453-karantyn-v-ukrayini-prodovjuut-do-31-bereznya-shmygal.html

Ракурс

Адаптивний карантин, запроваджений в Україні у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, уряд продовжує до 31 березня 2022 року.

Про це сьогодні, 15 грудня, під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Усі правила щодо доступу до публічних місць із ковід-сертифікатами, носіння масок та дистанції залишаються в силі, — наголосив Шмигаль.

За словами прем'єра, продовження карантину «допоможе максимально ефективно протидіяти пандемії та захистити здоров’я людей».

Шмигаль зазначив, що вже понад 40% дорослих українців отримали щеплення проти COVID-19, проте доки цей рівень вакцинації не досягне показника у 70% дорослого населення, українцям потрібно буде дотримуватися встановлених карантинних обмежень.

До цього, згідно з ухваленим Кабміном 20 вересня рішенням, адаптивний карантин та режим надзвичайної ситуації мали діяти в Україні до 31 грудня 2021 року.