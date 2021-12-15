Киянин випадково вбив знайому під час сексу й отримав умовний термін

За випадкове вбивство під час сексу киянин отримав умовний термін, фото: «Радио Озоди»

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Солом’янський райсуд Києва за вбивство з необережності засудив до п’яти років позбавлення волі зі звільненням від відбуття покарання з іспитовим строком у три роки жителя Києва, який випадково вбив знайому під час сексу.

Про це повідомляє видання «Судовий репортер» з посиланням на рішення суду від 13 грудня.

Зазначається, що інцидент стався в листопаді 2020 року. Тоді обвинувачуваний у вечірній час неподалік залізничної станції «Караваєві Дачі» зустрів знайому і попрямував до неї додому для подальшого спільного вживання алкогольних напоїв.

Згодом вони вступили в інтимну близькість природним шляхом, а близько опівночі гість запропонував анальний секс, на що господиня добровільно погодилась.

Зазначається, що в ході анального сексу жінка перебувала спиною до коханця, стоячи на колінах та ліктях. Під час статевого акту, чоловік почав утримувати її праву та ліву руку за спиною, а голова жінки в цей час лежала на подушці.

В якийсь момент він своєю рукою закрив коханці носа та рота. Коли обвинувачуваний вдовольнив свої потреби, він відпустив жінку, яка тяжко дихала, і вийшов на кухню. Проте повернувшись побачив, що вона вже не подає ознак життя, а з рота в неї тече кров.

Чоловік викликав викликав швидку допомогу та поліцію. Медики констатували, що жінка померла внаслідок удушення через закриття отворів носа та рота.

Чоловік розкаювався і, як з’ясувалося, знав, що в потерпілої проблеми з легенями, але не бажав її смерті, — зазначає видання. — Суд обмежив дослідження доказів допитом обвинуваченого і переконався, що він винен у вбивстві з необережності.



Зазначається, що пом’якшувальними обставинами при обранні покарання стали:

підсудний вперше притягався до кримінальної відповідальності;

щиро розкаювався у скоєному;

сприяв розслідуванню;

має тяжкі сімейні обставини — доглядає матір, яка не має можливості самостійно рухатись.

Джерело: «Судовий репортер»