Киевлянин случайно убил знакомую во время секса и получил условный срок

За случайное убийство во время секса киевлянин получил условный срок, фото: «Радио Озоди»

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Соломенский райсуд Киева за убийство по неосторожности приговорил к пяти годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком в три года жителя Киева, случайно убившего знакомую во время секса.

Об этом сообщает издание «Судебный репортер» со ссылкой на решение суда от 13 декабря.

Инцидент произошел в ноябре 2020 года. Тогда обвиняемый в вечернее время недалеко от железнодорожной станции «Караваевы Дачи» встретил знакомую и направился к ней домой для дальнейшего совместного употребления алкогольных напитков.

Впоследствии они вступили в интимную близость естественным образом, а около полуночи гость предложил анальный секс, на что хозяйка добровольно согласилась.

Отмечается, что во время анального секса женщина находилась спиной к любовнику, стоя на коленях и локтях. Во время полового акта мужчина начал удерживать ее правую и левую руку за спиной, а голова женщины в это время лежала на подушке.

В какой-то момент он своей рукой закрыл любовнице нос и рот. Когда обвиняемый удовлетворил свои потребности, он отпустил тяжело дышащую женщину и вышел на кухню. Однако вернувшись, увидел, что она уже не подает признаков жизни, а изо рта у нее течет кровь.

Мужчина вызвал скорую помощь и полицию. Медики констатировали, что женщина умерла в результате удушения из-за закрытия отверстий носа и рта.

Мужчина раскаивался и, как выяснилось, знал, что у потерпевшей проблемы с легкими, но не желал ее смерти, — отмечает издание. — Суд ограничил исследование доказательств допросом обвиняемого и убедился, что он виновен в убийстве по неосторожности.



Отмечается, что смягчающими обстоятельствами при избрании наказания стали:

подсудимый впервые привлекался к уголовной ответственности;

искренне раскаялся в совершенном;

способствовал расследованию;

имеет тяжелые семейные обстоятельства — ухаживает за матерью, которая не имеет возможности самостоятельно двигаться.

Источник: «Судебный репортер»