Новогодний стол. Фото: istock

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Новогодний стол 2022 года существенно подорожает. В среднем по Украине стоимость празднования для украинской семьи из четырех человек повысится на 8,1% и составит 1 тыс. 844,74 грн.

Для оценки было взято новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи. Об этом заявил директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Юрий Лупенко.

Салат «Оливье» обойдется в 198,54 грн. Это на 24,6% больше, чем при праздновании Нового 2021 года. На уровне прошлого года будет стоить салат «Селедка под шубой» — 121,57 грн.

Полукило нарезки из сырокопченой колбасы «Салями» будет стоить 98,50 грн (+10,1%), подбрюшины копченой — 110 грн (+10%), биток из свинины свежий — 115 грн (+4,5%). Мясо птицы остается самым дешевым среди видов мяса, в то время как куриное филе почти сравнялось с ценой свинины.

Традиционная для украинского стола сельдь обойдется в 100 грн, твердый сыр — 75 грн и пачка масла сливочного — 50 грн. Молочные продукты в этом году подорожали на 14−30%.

Стоимость овощей на новогоднем столе составит 185,38 грн. Картофель будет стоить 17,38 грн, грибы — 55 грн, перец сладкий — 52,50 грн, огурцы свежие — 22,50 грн, помидоры свежие — 38,00 грн. Фрукты на праздничном столе обойдутся в 105,80 грн. За 2 кг мандаринов заплатим 70 грн., 1 кг бананов обойдется в 26 грн, лимон — 9,80 грн.

Стоимость бюджетного варианта новогоднего стола в Киеве составит 2 тыс. 123,59 грн, что на 10,8% больше стоимости новогоднего стола 2021 года. Стол с деликатесами обойдется жителям столицы в 2 тыс. 673,59 грн.