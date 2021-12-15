Новорічний стіл. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n164450-novorichnyy-stil-2022-eksperty-porahuvaly-cinu-i-podorojchannya-za-rik.html

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Новорічний стіл 2022 істотно подорожчає. У середньому по Україні вартість святкування для української сім’ї з чотирьох осіб підвищиться на 8,1% і складе 1 тис. 844,74 грн.

Для оцінки було взято новорічне меню зі страв, які є традиційними для столу середньостатистичної родини. Про це заявив директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Юрій Лупенко.

Салат «Олів'є" обійдеться в 198,54 грн. Це на 24,6% більше, ніж при святкуванні Нового 2021 року. На рівні минулого року коштуватиме салат «Оселедець під шубою» — 121,57 грн.

Півкіло нарізки із сирокопченої ковбаси «Салямі» коштуватиме 98,50 грн (+10,1%), підчеревини копченої — 110 грн (+10%), биток зі свинини свіжий — 115 грн (+4,5%). М’ясо птиці залишається найдешевшим поміж видів м’яса, тоді як куряче філе майже зрівнялося з ціною свинини.

Традиційний для українського столу оселедець обійдеться в 100 грн, твердий сир — 75 грн і пачка масла вершкового — 50 грн. Молочні продукти цього року подорожчали на 14−30%.

Вартість овочів на новорічному столі складе 185,38 грн. Картопля коштуватиме 17,38 грн, гриби — 55 грн, перець солодкий — 52,50 грн, огірки свіжі — 22,50 грн, помідори свіжі — 38,00 грн. Фрукти на святковому столі обійдуться в 105,80 грн. За 2 кг мандаринів заплатимо 70 грн., 1 кг бананів обійдеться у 26 грн, лимон — 9,80 грн.

Вартість бюджетного варіанту новорічного столу в Києві складе 2 тис. 123,59 грн, що на 10,8% більше вартості новорічного столу 2021 року. Стіл із делікатесами обійдеться мешканцям столиці у 2 тис. 673,59 грн.