Росія продала рекордний обсяг патронів США

Патрони. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n164449-rosiya-prodala-rekordnyy-obsyag-patroniv-ssha.html

Ракурс

Російська Федерація у 2021 році встановила новий рекорд із продажу патронів у США попри санкції.

Щоби поновити 30-річний рекорд, вистачило десяти місяців. Про це повідомляє Бюро переписів США.

За десять місяців цього року американські компанії ввезли російських патронів до вогнепальної зброї на 157,9 млн дол. Попередній рекорд був зафіксований у 2016 році (148 млн дол. за весь рік) і був побитий завдяки постачанням у жовтні 2021 року на 15,4 млн дол.

Такі обсяги дивують, оскільки Вашингтон запровадив санкції проти Росії, які обмежують «постійний імпорт» стрілецької зброї та боєприпасів із Росії завдяки відмові в наданні американським імпортерам нових ліцензій.

Санкції набули чинності 7 вересня через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Кожного року вони можуть бути скасовані, але для цього потрібно, щоби президент США формально запевнив конгрес у тому, що Росія відмовилася від використання хімзброї й погоджується відшкодувати збитки Олексію Навальному.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в серпні 2021 року Володимир Зеленський просив канцлера ФРН Ангелу Меркель припинити блокувати постачання зброї Україні. Але канцлер категорично відмовилася навіть розглядати такий випадок.