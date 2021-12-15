Сергій Лещенко, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n164447-ce-miy-grih-yak-leschenko-opynyvsya-v-ukrzaliznyci-rozpoviv-bogdan.html

Ракурс

Сергій Лещенко, відомий журналіста та колишній депутат із БПП, опинився у команді Володимира Зеленського через необхідність підсилювати медіа-складову.

Екс-очільник Офісу президента Андрій Богдан заявив про це в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.

Появу Лещенка у команді Зеленського Богдан називає «своїм гріхом». За його словами, саме він привів Лещенка до штабу «Слуг народу» у 2019 році, представивши того Зеленському як «вухо» деяких посольств.

За словами Богдана, Зеленського взяли в команду, оскільки він міг донести потрібну думку. Проте в депутати Лещенка не брали, оскільки пообіцяли, що серед «Слуг народу» не буде жодного колишнього депутата.

В результаті Лещенко образився, пішов з команди Зеленського і про нього всі забули, зазначив Богдан.

Згодом, за словами Богдана, він повернув Лещенка, який на запитання, чим він хоче займатися, заявив, що його цікавить «Укрзалізниця». Тож Лещенка призначили у цю держкомпанію боротися з корупцією.

Ну, і де Сірьожа Лещенко в інформаційному просторі? Що за потяг стріляти собі в ногу? Мазохісти якісь!, — резюмував Богдан.

Водночас, за словами Богдана, такого рівня корупції, яка спостерігається при чинній владі, не було навіть за часів президентства Віктора Януковича.

За Порошенка такого не було, за Януковича такого не було, ніколи такого не було, як зараз. Це не корупція, це здирництво!, — заявив Богдан.



За його словами, йдеться не про конкретних осіб, а про «систему координат».