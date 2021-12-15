Сергей Лещенко, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n164447-eto-moy-greh-kak-leschenko-okazalsya-v-ukrzaliznice-rasskazal-bogdan.html

Ракурс

Сергей Лещенко, известный журналист и бывший депутат из БПП, оказался в команде Владимира Зеленского из-за необходимости усиливать медиа-составляющую.

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан заявил об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Появление Лещенко в команде Зеленского Богдан называет «своим грехом». По его словам, именно он привел Лещенко в штаб «Слуг народа» в 2019 году, представив Зеленскому как «ухо» некоторых посольств.

По словам Богдана, Зеленского взяли в команду, поскольку он мог донести нужное мнение. Однако в депутаты Лещенко не брали, поскольку пообещали, что среди «Слуг народа» не будет ни одного бывшего депутата.

В результате Лещенко обиделся, ушел из команды Зеленского и о нем все забыли, отметил Богдан.

Впоследствии, по словам Богдана, он вернул Лещенко, который на вопрос, чем он хочет заниматься, заявил, что его интересует «Укрзализница». Так что Лещенко назначили в эту госкомпанию бороться с коррупцией.

Ну и где Сережа Лещенко в информационном пространстве? Что за стремление стрелять себе в ногу? Мазохисты какие-то! — резюмировал Богдан.

В то же время, по словам Богдана, такого уровня коррупции, которая наблюдается при действующей власти, не было даже при президентстве Виктора Януковича.

При Порошенко такого не было, при Януковиче такого не было, никогда такого не было, как сейчас. Это не коррупция, это вымогательство!, — заявил Богдан.



По его словам, речь идет не о конкретных лицах, а о «системе координат».