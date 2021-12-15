Россия продала рекордный объем патронов США

Оружие. Фото: istock

https://racurs.ua/n164449-rossiya-prodala-rekordnyy-obem-patronov-ssha.html

Ракурс

Российская Федерация в 2021 году установила новый рекорд по продаже патронов в США, несмотря на санкции.

Чтобы обновить 30-летний рекорд, хватило десяти месяцев. Об этом сообщает Бюро переписей США.

За десять месяцев этого года американские компании ввезли российских патронов к огнестрельному оружию на 157,9 млн дол. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2016 году (148 млн дол. за весь год) и был побит благодаря поставкам в октябре 2021 года на 15,4 млн дол.

Такие объемы удивляют, так как Вашингтон ввел санкции против России, которые ограничивают «постоянный импорт» стрелкового оружия и боеприпасов к нему из России благодаря отказу в предоставлении американским импортерам новых лицензий.

Санкции вступили в силу 7 сентября из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. По истечении каждого года они могут быть отменены, но для этого нужно, чтобы президент США формально заверил конгресс в том, что Россия отказалась от использования химоружия и согласна возместить ущерб Алексею Навальному.

Напомним, ранее мы сообщали, что в августе 2021 года Владимир Зеленский просил канцлера ФРГ Ангелу Меркель перестать блокировать поставки оружия Украине. Но канцлер категорически отказалась даже рассматривать такой случай.