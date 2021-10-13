Дело порнографа: обвинительный приговор за… секс с собственной женой

https://racurs.ua/2943-delo-pornografa-obvinitelnyy-prigovor-za-seks-s-sobstvennoy-jenoy.html

Ракурс

Эту судебную новость недавно с удовольствием перепостило множество изданий, пресытившихся банальной уголовщиной и не особо жалующих судебные дела: в Полтавской области осудили порнографа! Это пикантно. Это читабельно. Два-три абзаца о «преступнике», снимавшем порно с собственной женой, разумеется, украсили новостные ленты, история даже проникла из лент в соцсети.

Однако сжатое изложение дела не давало ответов на множество вопросов, и главный из них: в чем, собственно, заключалось преступление? В том, что некто записал хоум-видео и залил его на порноресурс? Если рассмотреть эту историю подробно и почитать не только приговор и Уголовный кодекс, но и пакет законов, регулирующих, извините за выражение, «общественную мораль», то вопросов станет еще больше, и некоторые из них заставляют хвататься за голову.

Поэтому давайте вернемся к истории отечественного порнографа, — в ней интересна не «клубничка», а совсем другие вещи.

Трудно быть кустарем-одиночкой

«Ракурс» судебные дела любит и ценит. И особое пристрастие у нас вызывают дела так называемых кустарей-одиночек. Схемы у них похожие: некий гражданин, задавленный бедностью, хочет подзаработать денег. Заметьте, не украсть, не смошенничать — заработать. Однако выбирает для этого способ, слегка заходящий за грань законности, но при этом безвредный или даже полезный для других обычных граждан. Например, мы не так давно писали о приговоре, вынесенном в Чернигове парню, который взялся обналичивать мелкие суммы, застрявшие в электронных кошельках пользователей системы WebMoney, которая оказалась в Украине под санкциями. Можно спорить о целесообразности этих санкций, но парнишка, который собирал на новый компьютер и успел заработать на обналичке целых 4 доллара, да еще и 80 гривен, получил судимость.

И в этом деле, и в деле порнографа из Кременчуга на «преступников» обрушивалась вся мощь государственной машины: целые отделы сотрудников киберполиции осуществляли следственные действия, проводились обыски и изъятия, эксперты исследовали доказательства. В общем, правоохранительная система готовилась к суду основательно и со вкусом.

Потому что изобличить такого финансового махинатора, или, например, одинокого программиста, решившего открыть «серый» кинотеатр, или нашего сегодняшнего героя легко и приятно. Это вам не с настоящими преступниками иметь дело, тут материал податливый и безопасный: и раскрываемость обеспечит, и хлопот не доставит. В случае с порнографом имеется еще и дополнительный бонус — по служебной необходимости изучать ролики с PornHub, изучать и проводить, проводить вволю, экспертную оценку…

Но давайте уже и мы посмотрим если не ролики, то хотя бы приговор, вынесенный районным судом в Кременчуге в начале сентября.

Что делает молоденькая секретарша на столе шефа?

Сама история очень простая. Некая молодая раскрепощенная пара решила заработать на своих домашних видео. У мужа, работавшего инженером-электронщиком в одном из местных учебных заведений, была неплохая техника: пара мощных ноутбуков, планшет, хорошая фотокамера с приличным объективом, позволяющая снимать видео достойного качества. Оборудовав в квартире небольшую студию, муж и жена принялись снимать свои ролики.

Всего в приговоре фигурируют 28 сюжетов, которые муж слил на PornHub. Между прочим, зарегистрировались супруги там под женским ником, потому что главной героиней видеопродукции все-таки была жена. В приговоре даже есть ссылки на порнушку, которую выложила некая «МонаЧарм». Но, увы, если пойти по ссылке, то там в окружении разных движущихся частей тела осталась только надпись — «Этот контент недоступен в вашей стране». Однако воображение может дорисовать многое: исходя из названий роликов, девушка выглядела юной и хрупкой.

Кстати, о названиях: ролики, обнаруженные на компьютере мужа, видимо, были подписаны на двух языках. Отечественные названия стыдливо фигурируют в приговоре как «Назва 1», «Назва 2», а вот английские оставлены во всей своей похабной красотище: «Молоденькая секретарша делает то-то и то-то», «Хрупкая девушка…». Ну, в общем, тоже делает всякие штуки, практикуемые, между прочим, в подавляющем большинстве супружеских спален. Даже обидно: ожидаешь прочитать про неслыханный разврат, а он, того, и слыханный, и виданный.

Главное в приговоре другое: «Продолжая реализовывать преступный умысел, ЛИЦО_1… зарегистрировал профиль, используя веб-ресурс» (упоминаемый уже PornHub), «другие пользователи веб-ресурса начали просматривать видео-продукцию порнографического характера при участии ЛИЦО_2 вместе с ЛИЦО_1 (это жена и муж), а последний начал получать за это незаконный доход, тем самым довел свой преступный умысел до конца» (курсив наш. — Ред.).

И вот теперь пора перейти к самому интересному — к законодательной базе. А вы что подумали?

Вину признал, следствию помог

Итак, действия мужа были квалифицированы по первой и третьей частям статьи 301 Уголовного кодекса Украины «Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов». Между прочим, это тяжкая статья, предусматривающая реальные тюремные сроки. Но элементарный здравый смысл говорит, что сажать мужа не за что, потому что никакой опасности для общества он не представляет (к счастью, жена вообще не попала под раздачу).

В подобных случаях существует обычная, довольно позорная практика: прокуратура предлагает несчастным горе-преступникам заключить соглашение о признании вины и, так сказать, всячески способствовать следствию в раскрытии страшного преступления. Человек, который в жизни не соприкасался ни с миром криминала, ни с доблестными борцами с преступностью, выбирает меньшее зло: за признание вины ему положен максимально мягкий приговор.

Так было и в этом случае. По третьей части статьи 301 УК подсудимому «светили» три года лишения свободы. Суд и приговорил его к трем годам, однако от отбывания наказания освободил, назначив порнографу год испытательного срока. Что приятно, дорогая техника, использовавшаяся для производства роликов, была возвращена владельцу, вот только флешку со срамотой, выступавшую вещественным доказательством, уничтожили.

А еще осужденный оплатил стоимость экспертизы своих роликов. Вот тут мы переходим к еще более интересной теме: что такое «порнография» и как ее определить.

Как пробудить низменные инстинкты

В Украине, чтобы вы знали, действует Закон «О защите общественной морали» от 2003 года, однако последняя редакция закона датирована мартом нынешнего года. Там сказано, что порнография — это «вульгарно-натуралистическая, циничная, неприличная фиксация половых актов, самоцельная, специальная демонстрация гениталий, антиэтических сцен полового акта (?! — Ред.), сексуальных извращений (?!!! — Ред.), зарисовок с натуры, которые не отвечают моральным критериям, оскорбляют честь и достоинство человека, пробуждая недостойные инстинкты».

Антиэтические сцены полового акта и особенно «недостойные инстинкты» — это, конечно, сильно. «Извращения» тоже вызывают вопросы: кто определит, что норма, а что извращение? Эротика же, по мнению авторов закона, в отличие от порно, имеет целью достижение эстетического эффекта, а главное — «не возбуждает у аудитории низменные инстинкты».

Ну а мораль, понятно, основана на «традиционных духовных и культурных ценностях», и духовные люди размножаются, наверное… почкованием.

Вообще же, по мнению авторов закона, наряду с продукцией, воспевающей насилие, войну, фашизм, антигосударственную деятельность и прочие действительно преступные вещи, под запретом и такая, которая пропагандирует… «изуверство, кощунство, неуважение к национальным и религиозным святыням», а также «невежество, неуважение к родителям». Под эти определения можно подвести что угодно. А контроль за исполнением закона возложен в первую очередь на МВД, Нацполицию (для которой это легкие и приятные дела) и органы исполнительной власти, реализующие государственную политику… в сфере культуры и особенно кинематографии.

Кино и немцы, или Das ist Fantastisch!

Если говорить о конкретных критериях порнографии, то существует приказ Министерства культуры, изданный, между прочим, не при царе Горохе, а весной 2018 года. В нем содержатся критерии порнографии. Итак, порнография — это снятые крупным планом детородные органы в возбужденном состоянии или (внимание, писаки!) детализированное описание полового акта. Порнопродукция содержит изображение, «максимально приближенное к реальной анатомии и физиологии человека и его полового акта», что само по себе ужасно для киношников, — где ж найдешь людей с нереальной анатомией?

Под конец авторы методички припасли ужасное. Порно, оказывается, — это «продукция, созданная исключительно с целью полового возбуждения ее потребителей». Вот где страшный грех! Вот где уголовно наказуемое преступление! Почему-то не к месту вспомнилась викторианская Англия, где придумали мебельные чехлы для того, чтобы голые ножки стульев… не вызывали у сексуально озабоченных джентльменов неприличные мысли.

Главное не то, что эта постная ханжеская бредятина изложена в официальных документах, а то, что на ее основе можно судить людей. А вот это уже очень серьезно.

…Ну и под конец буквально два слова о реальной порнографии. Украина входит в двадцатку стран — основных пользователей ресурса PornHub, и этот ресурс в нашей стране НЕ запрещен. В среднем взрослый украинец проводит до десяти минут ежедневно за просмотром роликов (это, конечно, «средняя температура по больнице»). Из интересного: женщины смотрят порно охотнее, чем мужчины, люди постарше делают это дольше и обстоятельнее, что физиологически вполне понятно.

В открытом цифровом мире, где доступна любая информация, говорить серьезно об «изготовлении и производстве порнографии» смешно, особенно учитывая «критерии» Министерства культуры. В нынешних условиях настоящая задача правоохранителей — бороться с детским порно и сексуальным насилием, действительно страшными вещами, а не устраивать показательный процесс над двумя взрослыми людьми, делавшими все по согласию, чтобы заработать немножко денег эээ… честным трудом.

К сожалению, идиотские, без преувеличения, законы делают приговор вполне легитимным, суд и так по возможности смягчил участь «преступника». Между прочим, кременчугский режиссер и его жена погорели еще и на том, что видео были сохранены на компьютере. Если бы они стримили свои забавы прямо в сеть, минуя носители, то и дела никакого бы не было.