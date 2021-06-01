Незаконная обналичка: заработал 4 доллара, заплатил 85 тысяч гривен

https://racurs.ua/2872-nezakonnaya-obnalichka-zarabotal-4-dollara-zaplatil-85-tysyach-griven.html

Ракурс

Наша правоохранительная система любит бороться с кустарями-одиночками, это несложная и безопасная работенка. Недавно мы писали о том, как мощь правоохранительной машины помогла разоблачить в Киеве страшного преступника, открывшего «серый» онлайн-кинотеатр.

Почти в это же время один из районных судов Чернигова вынес приговор другому ужасному преступнику, предложившему свои услуги по обналичиванию мелких сумм, которые застряли в электронных кошельках оказавшейся в Украине под санкциями системы WebMoney. Поимкой злодея, нелегально заработавшего аж… 4 доллара и 80 гривен, занималась целая киберполиция, которой, видимо, было больше нечем заняться.

Возможно, эта трагикомическая история послужит предостережением тем, кто до сих пор считает, будто за мелкие шалости и копеечные грешки государство его просто пожурит.

«Для предотвращения вывода капиталов»

Однако для начала напомним вкратце о том, что такое WebMoney. Электронная система расчетов появилась в конце 90-х годов прошлого столетия и пришлась по вкусу прежде всего фрилансерам, работавшим на заказчиков из разных стран. «Титульные знаки», которыми оперирует система, строго говоря, не являются криптовалютой. Компания имеет филиалы в нескольких странах, но главная штаб-квартира находится в России.

И вот в мае 2018 года Совет безопасности и обороны Украины опубликовал санкционный список, куда попали несколько международных и украинских компаний, которым в течение трех лет запрещено вести бизнес в Украине. В их числе — и WebMoney, причем не только российская, но и британская WebMoney Europe Ltd и украинская WebMoney.UA, у которой была, между прочим, лицензия Нацбанка. Имела ли украинская компания отношение к российской? Ее директор по маркетингу Ростислав Троценко, комментировавший ситуацию сразу после введения санкций, говорил, что не имела.«WebMoney.UA зарегистрирована в Киеве, вся наша команда находится в Украине, единственное, что у нас общего, — это технология», — утверждал он в одном из интервью. На самом деле, по его мнению, задачей была не защита национальных интересов, а желание в один день уничтожить успешный бизнес, чтобы занять освободившуюся нишу. И действительно, те, кто активно пользовался электронными кошельками, быстро перешли на GlobalMoney, например, Payoneer или Perfect Money...

А что с деньгами, лежавшими на WebMoney? Да ничего. Санкции предусматривают блокировку активов «для предотвращения вывода капиталов за пределы Украины». Звучит внушительно, но что, если вы, скажем, программист или переводчик, одним словом, фрилансер, и заказчики рассчитывались с вами за работу, перечисляя «титульные знаки» на электронный кошелек? И это, возможно, и крохотный, но очень нужный и честно заработанный вами «капитал»?

Да ничего. Деньги у вас вроде и не отобрали, но получить их стало проблемой.

И тут мы переходим собственно к истории.

Обналичивал прямо на улице

Некий молодой человек копил деньги на новый компьютер, стоивший около тысячи долларов. У него было несколько электронных кошельков, в том числе и WebMoney, и, предположительно, он там собирался подкопить денег, а заодно приработать какую-то копейку. Подчеркнем, речь действительно шла о копеечных суммах.

В общем, молодой человек, разумеется, без лицензии Нацбанка и не будучи коммерческим агентом по расчетам в сфере использования электронных денег, дал злодейское объявление на OLX, мол, обналичу ваши деньги с WebMoney за небольшой процент.

Клиенты нашлись почти сразу с разницей в несколько дней. Сначала появилась некая дама. С ней гений финансового злодейства списался в телеграме, оставивномер собственного электронного кошелька. Дама перевела туда деньги, потом они встретились на условленном месте, злоумышленник отдал даме наличные — 40 долларов, и получил свой навар — целых 4 доллара!

Точно так же он встретился в условленном месте с еще одним гражданином. Тот покупал товары на OLX, и у него накопился кешбэк — 70 долларов. Деньги лежали в электронном кошельке мертвым грузом, а тут подвернулся этот меняла, который дал номер своего кошелька и, получив перевод, принес обещанную наличку. За труды молодой человек взял на этот раз 80 гривен. Как сказано в приговоре, «обналичил сумму». Прямо на улице взял и обналичил.

На этом доблестные правоохранители пресекли преступную деятельность.

В суде молодой человек не признавал себя виновным. Да, он дважды совершал обмен, но деньги, переведенные на его электронный кошелек, так там и остались, он их копил на хороший новый компьютер. Адвокат, в свою очередь, утверждал, что ничего неправомерного его подзащитный не совершал: электронные деньги не были переведены в наличные, а просто переместились из одного электронного кошелька в другой и вообще не использовались.

Однако суд посчитал подсудимого виновным по статье 200 Уголовного кодекса Украины «Незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления», поскольку незаконным, по мнению суда, был сам факт операции с электронными деньгами.

Кроме показаний свидетелей (тех самых, которые меняли деньги), суду в доказательство вины предоставили… почти четыре десятка рапортов, протоколов и экспертиз! Злоумышленника разрабатывали серьезно: тут были и распечатки телефонных разговоров, и скриншоты сообщений, и протоколы осмотров, обысков, и справка от директора департамента Нацбанка, и заключения экспертов, исследовавших компьютер и телефоны злодея. Страшно представить, какая несокрушимая мощь государственной машины встала на защиту закона, сколько людей, буквально не покладая рук, трудились, чтобы изобличить преступника!

Обосновывая приговор, суд ссылался даже на то, что молодой человек не состоит на учете у нарколога или психиатра и нормально характеризуется по месту жительства. Эти данные тоже не поленились собрать.

К счастью, по статье 200 УКУ не сажают, только штрафуют. Ну и оштрафовали парня в итоге на 5 тысяч не облагаемых налогом минимумов, то есть на 85 тысяч гривен. Три компьютера можно было бы купить на эти деньги. Зато ему вернули телефоны и системный блок компьютера, и еще суд отменил арест (!) имущества, изъятого по месту проживания отъявленного злодея.

Исключительное право банка

Главная вина осужденного даже не в операциях с запрещенной WebMoney, а в операции как такой, то есть в погашении электронных денег в электронных кошельках клиентов, что «является исключительно правом банка или лицензированного небанковского финансового учреждения».

Но тут мы снова возвращаемся к кошелькам, оказавшимся под санкциями. Не было бы запрета на операции с WebMoney, может, клиенты и не стали бы искать какие-то объявления на OLX, а пошли бы в банк? Может, вводя санкции, следовало бы побеспокоиться о праве потребителей услуги вывести из запрещенных кошельков свои кровно заработанные?

Между прочим, объявлений, в которых предлагается перевести или обналичить деньги из электронных кошельков, в сети предостаточно. Сегодня на этом строят настоящий серьезный бизнес, а не какие-то копеечные обмены. Схема в общих чертах следующая: пользователь запрещенного кошелька может найти посредника не в Украине, перевести деньги туда, а обратно получить перевод на карточку, выплатив процент, разумеется. Однако дело это рискованное: если вы нарветесь на мошенников, вернуть назад деньги не получится никак, поэтому люди общаются на форумах и составляют списки честных бирж, занимающихся этими операциями.

Морали не будет. Да и какую мораль можно извлечь из абсурдной ситуации, когда этих самых нелегальных конвертационных центров полно, и работают они, в общем-то, не особо и скрываясь. А в это время уйма народу бросает все силы на одиночку, заработавшего на незаконном обмене целых 4 доллара и 80 гривен.